Flanders Embryo Auction Dublin: Twee embryo’s verkocht voor 88.000 euro

“Dat was me een show zeg”, blaast veilingmeester Louis De Cleene uit als hij gisteren tegen middernacht van het podium stapt. En dat was een rake omschrijving van de vijfde editie van een bruisende Flanders Embryo Auction in Dublin, waar de sfeer sky-high ging en de prijzen naar een nieuw record trok. Twee embryo’s werden verkocht voor 88.000 euro en één voor 84.000 euro. Hoewel de Ieren er nog zo hard aan trokken, tekende voormalig olympisch kampioen Rodrigo Pessoa ter plekke de contracten af namens zijn sponsor.

De Amerikaanse Kristy Clark van Artemis Farms in Wellington wist wat ze voor haar opstartende fokkerij wil binnenhalen. Ze had haar sponsorruiter Rodrigo Pessoa gestuurd om drie embryo’s vast te leggen, maar niemand had voorzien dat ze daar 260.000 euro voor moest neertellen.

Missie geslaagd

Rodrigo Pessoa is opgelucht dat de missie is geslaagd. “Artemis Farms is een geweldige sponsor voor me en Kristy Clark is een fantastisch mens. Heel gepassioneerd en ze wil zich meer gaan richten op de fokkerij. Dan kun je maar beter goed beginnen, hier wat kopen en hopen dat er een merrieveulen bij zit. Merries met deze afstammingen komen amper op de markt”, realiseert Pessoa zich. “Het is alleen jammer dat ik ze zelf waarschijnlijk niet ga rijden”, lacht hij, doelend op zijn leeftijd.

Duurste embryo’s

De 24 van de 25 verkochte embryo’s, die in 2026 geboren worden, brachten gemiddeld 30.300 euro op en ook dat is een nieuw record voor ‘Flanders’. De eerste voor 88.000 euro was de United Touch S uit McLain Ward’s Azur HH, de meest winnende merrie ooit met 4,3 miljoen euro prijzengeld. Voor 84.000 euro volgde de Ermitage Kalone uit de 1.65m Grand Prix-merrie Like A Diamond Van Het Schaeck. Afsluiter van de avond was volle broer of zus van Christian Kukuk’s olympisch kampioen Checker 47 voor 88.000 euro.

James Doyle

De Ier James Doyle was net zo gemotiveerd om het slotstuk vast te leggen en ging de uitdaging aan, maar boog na een lange strijd het hoofd en schudde – onder luid applaus – de hand van Pessoa. Doyle, vanaf de eerste editie in Dublin een gewaardeerde klant, had al twee andere embryo’s, zoals de Mylord Carthago uit Qerly Chin’s dochter Toxine de Mars voor 33.000 euro.

Darragh Kenny

Drie embryo’s werden online verkocht, de overige 21 in de zaal en zestien daarvan aan Ieren. Topruiter Darragh Kenny kocht er twee: De Emerald x Heartbreaker (3/4 broer of zus van 1.60m GP merrie Kalinka van ’t Zorgvliet) voor 40.000 euro en de Ermitage Kalone uit de volle zus van zijn voormalig toppaard Romeo 88 (1.65m GP) voor 30.000 euro.

Daniel Coyle

Daniel Coyle mag in de toekomst de ¾ broer of zus van zijn toppaard Legacy aan zijn stal toevoegen. Sponsor Ariel Grange had deze Chippendale Z x Coriano Z al voor 17.000 euro. Bertram Allen kocht met Aloga Auction, de Pacino x Cornet Obolensky, gefokt uit de 1.60m Grand Prix-merrie Areeb O.L. Greg Broderick legde zijn hand op twee toekomstbeloftes.

