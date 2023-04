Flanders Embryo Auction: twee keer 42.000 euro voor Chacco Blue, Nederlandse teamleden kopen Cumano x Casall

Nog net voordat het drukke veulenseizoen van start gaat, knalde Flanders Foal Auction nog één keer met een embryoveiling op Sentower Park in België. Van de 25 embryo’s werden er 22 verkocht en samen brachten ze een gemiddelde prijs van 21.864 euro op. Twee Chacco Blue’s werden afgeslagen voor 42.000 euro en krijgen een toekomst op een Oekraïense fokstal, die nog een aantal aankopen online deed.

“Ongekend, we kunnen niet anders dat heel content zijn met zo’n resultaat en het vertrouwen van vaste en nieuwe klanten”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts. “Ze zullen al snel het resultaat zien, want de eerste veulens worden in twee weken al geboren.”

Jeugdruiters

De embryoveiling op vrijdagavond 31 maart met gastspreker Rob Ehrens werd druk bezocht en zelfs de jeugdruiters op Sentower Park wisten de weg te vinden. Teams die eerste, tweede en derde werden in de landenwedstrijden kregen een kortingsbon en daar werd maar liefst vijf keer gebruik van gemaakt.

Nederlandse teamleden

Zo kochten Nederlandse teamleden samen de Cumano x Casall uit de halfzus van Ci Ci Senjor ASK (1.60m GP) voor 11.000 euro. Als dat geen mooi aandenken is aan een succesvol weekend. Ierland zette drie tegoedbonnen in en kocht drie embryo’s, waaronder de Baloubet du Rouet uit Gamine de la Pomme (v. Darco) voor 24.000 euro. Zweden kwam ter plekke sterk voor de dag met vier aankopen, maar ook Italië met twee.

Oekraïne steelt de show

Online kocht een Oostenrijker er twee, maar het was vooral Oekraïne die digitaal de show stal. De twee Chacco Blue’s voor 42.000 euro zijn allebei bijzonder gefokt. Eén komt uit de 1.60m Grand Prix-merrie Sea Coast Ferly, de ander uit de familie van de olympische hengst Hardrock Z. Voor de Eldorado van de Zeshoek uit de halfzus van Itot du Chateau boden ze 36.000 euro en voor de Chacco Blue uit de volle zus van Emerald van ’t Ruytershof 32.000 euro. Veilingmeester Louis De Cleene kon de Chacco Blue uit de negenjarige 1.50m springmerrie Exquise Lulu voor 30.000 euro afslaan.

Daarmee is het embryoseizoen voorlopig ten einde gekomen en gaat binnenkort de veulenselectie van start. De allereerste veulenveiling is op 17 juni op Sentower Park, gevolgd door 22 juli op het nieuwe internationale CSI4* concours The Equestrian Summer Cup in Moerzeke, België.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Persbericht