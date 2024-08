Flanders embryo collectie vol verhalen voor Dublin

Na drie embryoveilingen in Dublin weet het team van Flanders Foal Auction dat Ieren zich van tevoren niet in de kaarten laten kijken, maar dat ze enorm gemotiveerd zijn om de beste bloedlijnen naar Ierland te halen en te porren zijn voor een gezellige avond. Redenen om voor de vierde keer terug te keren naar het InterContinental Hotel in Dublin, waar op vrijdagavond 16 augustus - na afloop van de FEI Nations Cup - 27 embryo’s geveild worden. Deze toekomstige veulens worden in 2025 verwacht.

De verwachtingswaarde is in elk geval hoog, zeker na een blik op de pedigrees. Zodra deze veulens geboren zijn, zijn ze meestal niet meer te koop. Een pluspunt van het kopen van een ‘Flanders embryo’ is dat de koper zich fokker mag noemen en voor de registratie een stamboek naar keuze uitzoekt. Wordt het veulen in Ierland geboren en geregistreerd, dan mag het later deelnemen aan de populaire jonge-paarden-kampioenschappen van Ierland. Koopt een Ier een embryo, dan betaalt Flanders Foal Auction zelfs de overtocht van de drachtige draagmerrie naar Ierland.

Apartigheid

Wat het kooppubliek in Dublin en online wel verwacht is apartigheid. “En dat hebben we dit jaar weer. We hoopten natuurlijk dat United Touch en Ermitage Kalone op de Olympische Spelen een medaille zouden winnen en hebben van elk vier embryo’s, maar dat is natuurlijk ook omdat we in hun nafok geloven. Er zit zelfs een Ermitage Kalone bij uit de halfzus van United Touch. We hebben twee embryo’s met olympisch finalist Dubai du Cedre als grootmoeder, een embryo van Chacco Blue uit dezelfde moeder als Uricas vd Kattevennen, die in Parijs geweldig sprong met Harrie Smolders, en een Balou du Reventon uit de volle zus van Romeo 88, die bijdroeg aan teamgoud voor Engeland met Harry Charles”, vertellen Gerald Lenaerts en Luk Van Puymbroeck.

Cornet Obolensky x HH Azur

Interessant om te melden is dat zeven embryo’s gefokt zijn uit merries op 1.50m, 1.60m of zelfs 1.70m niveau. Exclusief is de Cornet Obolensky uit de 1.70m Grand Prix-merrie HH Azur (Thunder van de Zuuthoeve), met vier miljoen euro het meest winnende springpaard tot op heden met McLain Ward. De volle zus van Azur’s moeder bracht Dalida van de Zuuthoeve (ook een Thunder van de Zuuthoeve) van de Al Shira’aa Stables, eveneens een fenomeen van een paard en ze was zelfs kandidaat voor de Olympische Spelen. In 2023 hielp Dalida de Emiraten aan teambrons op de Asian Games.

Gancia de Muze x United Touch

De 1.70m Grand Prix-merrie Gancia de Muze (Malito de Breve), die met Niels Bruynseels meer dan twee miljoen euro aan prijzengeld won, leverde al twee jaar op rij het duurste embryo in Dublin. Dit jaar wordt er een United Touch uit haar geveild. Er is bovendien een Cornet Obolensky uit Calanda 42 (Calido), waarmee Marcus Ehning jarenlang op 1.60m niveau uitkwam.

Pacino

Een bijzonder verhaal heeft het embryo van Pacino (Diamant de Semilly) uit de 1.60m Grand Prix-merrie Sterrehof’s Ushi. Pacino was een ware fenomeen onder de Ier Clement Mcmahon. Hij brak op achtjarige leeftijd al door op Nations Cup niveau, maar kwam een jaar later onverwacht te overlijden door de gevolgen van koliek. Diepvriessperma was er niet, maar de eigenaren hebben na zijn overlijden nog een rietje kunnen invriezen. Daarmee is dit embryo tot stand gekomen. Pacino, die een vierjarige kloon heeft, leeft nog voort in de harten van de Ieren. Zijn zoon Pacino Amiro was deze zomer als reserve aangewezen voor de Olympische Spelen met Bertram Allen.

Kortom, de embryo’s voor Dublin zitten nu al vol verhalen. Bekijk de collectie op www.flandersfoalauction.be en markeer 16 augustus in de agenda.

Bron: persbericht