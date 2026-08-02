Flanders Foal Auction: 46.000 euro voor dochter van Grand Prix-merrie Ciske van Overis

“Toen ze als jong paard hier in de wei liep, zag ik er al aan dat het een speciale was”, vertelt Gerald Lenaerts over de Grand Prix-merrie Ciske van Overis (v. Celano). Gisterenavond bleek haar merrieveulen het meest populair te zijn op de Flanders Foal Auction in Opglabbeek. Bulimba Sporthorses uit Ierland investeerde in vijf veulens, waaronder Elaba van Overis Z (Emerald x Celano x Darco) voor 46.000 euro.

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“Ja geweldig”, blikt Lenaerts terug. “Niet alleen vanwege de prijs, maar dit veulen krijgt bij haar nieuwe eigenaren alle kansen.” Samen met Luk Van Puymbroeck zag hij 36 van de 40 veulens verkocht worden voor bijna 22.500 euro gemiddeld. De helft ter plekke op Sentower Park, de andere helft online. “De veiling moest iets op gang komen, maar was overall weer heel sterk. We stonden er maar toch weer met z’n allen en verkochten naar elf verschillende landen.”

44.000 voor halfzus Corlou PS

Op voorhand was moeilijk te voorspellen welk veulen de veilingtopper zou worden. Luk Van Puymbroeck, vorig week nog inzender van het duurste veulen op Holger Hetzel Stables met 50.000 euro, en Gerald Lenaerts durfden de vingers er niet aan te branden. Mede-selecteur Mark Oude Griep veilde dit keer ook een veulen en werd met 44.000 euro beloond. Deze Whispering Angel MOG (United Touch S x Baloubet du Rouet), halfzus van de 1,55m. GP hengst Corlou PS, gaat naar Canada.

Whispering Angel MOG (United Touch S x Baloubet du Rouet) Foto: Flanders Auction

Voor 36.000 euro blijft Unbelievable Touch vh Maaskantje Z (United Touch S x Colander) uit de halfzus van olympisch kampioen Explosion in België. Hij wordt stalgenoot van de voor 34.000 euro afgeslagen Double Trouble JS (Balou du Reventon x Diamant de Semilly), een kleinzoon van Imagine de Muze (1.65m Grand Prix).

Ook uit 1,60m GP merrie

Cassiopeia van WW Z (Chacco Blue x Thunder van de Zuuthoeve) uit de 1.60m Grand Prix-merrie Esquina van Klapscheut werd voor 34.000 euro verkocht aan dezelfde Ierse eigenaren als Elaba van Overis Z. “Ze weten wel wat ze kopen”, complimenteert Lenaerts.

Terugkomend op Elaba’s moeder Ciske van Overis: “Mark Williams werd mede-eigenaar op jonge leeftijd en ze kreeg haar opleiding in Engeland. Ciske liep als achtjarige al haar eerste 1.60m Global Grand Prix in Hamburg met Guy Williams. Toen we dat parcours zagen, zeiden we nog: ‘Dit gaat moeilijk worden’. Maar ze sprong fantastisch, met alleen in de tweede ronde een voetje in het water. Ze werd zevende. Die merrie had ook alles. Het vermogen, de voorzichtigheid, de rust over zich, de intelligentie.”

Via Edwina naar USA

Het talent werd ontdekt door Jan Tops en Ciske van Overis kwam als achtjarige onder het zadel van zijn echtgenote Edwina. “Ze heeft er een paar jaar heel goed mee gereden, waarna ze met het oog op de Olympische Spelen verkocht werd aan Double H Farm. Rodrigo Pessoa heeft haar nog even gereden, maar vertrok daar. De nog jonge Maggie McAlary startte Ciske daarna in 1,60m proeven, wat ook knap was. Toen ze met pensioen ging, stuurde Double H Farm haar terug en we verdelen de veulens. De oudste zijn zes en die lijken heel goed. Toen ze jong was, gaf ze één veulen. Little Pleasure, destijds de meest winnende zesjarige met Laura Renwick die tot op 1.40m niveau heel succesvol was.”

Het team van Flanders Foal Auction vliegt woensdag naar Dublin voor de embryoveiling op vrijdagavond 7 augustus. De collectie staat online op www.flandersfoalauction.be. Liever een veulen kopen? De laatste kans is op 12 september op Sentower Park.

Bekijk hier de collectie met prijzen

Bron: Persbericht