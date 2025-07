Flanders Foal Auction: 72.000 euro voor Cerly Chin van de Eijkhof Z

Flanders Foal Auction mag opnieuw een record in de boeken zetten. Zaterdagavond 28 juni steeg op Peelbergen Equestrian Center de gemiddelde prijs van de springveulens van 17.900 euro (2024) naar 21.500 euro. De absolute veilingtopper, Cerly Chin van de Eijkhof Z (v. Carrera VDL), wisselde voor 72.000 euro van eigenaar na een telefonische strijd tussen twee kopers uit het Midden-Oosten.

Flanders Foal Auction heeft door de jaren heen de grenzen letterlijk en figuurlijk verlegd. Er zijn niet alleen veulenveilingen in België, maar ook in Nederland en Duitsland en er zijn al eens veulens in Engeland geveild. Er zijn embryoveilingen in eigen land, maar ook in de Emiraten, Ierland en Slowakije, terwijl ‘Flanders’ ook al in Amerika, Noorwegen en Italië is geweest.

Terugkerende klanten

De naamsbekendheid maakt deel uit van het succes van het veilinghuis, maar de tevredenheid van klanten ook. Ook al waren ze niet fysiek aanwezig op Peelbergen, ze plaatsten meerdere keren het winnende bod. Fokkerijliefhebbers uit het Midden-Oosten legden zelfs zes veulens vast en streden tegen elkaar om de veilingtopper. In totaal werden 30 van de 32 springveulens verkocht.

De veiling ging van start met de 1.50m springmerrie Havana M (Verdi x Cardento), die voor 18.000 euro in België mag blijven, en haar veulen van Tattoo TN die naar Zwitserland verhuist. Via verkopen naar Ierland, Emiraten, Nederland, Amerika, Italië, Portugal en nog eens Zwitserland, steeg de temperatuur nog wat hoger toen Cerly Chin van de Eijkhof Z (v. Carrera VDL) de baan betrad.

Old Lodge Stud slaat toe

De vosmerrie met haar opvallende bles komt uit Verly Chin Van Het Schaeck (Aganix du Seigneur), de halfzus van de 1.60m Grand Prix hengst Million Dollar. Dat Verly Chin een dag eerder de finale van de Hendrix Competitie voor vierjarigen won met een 8.8 voor de wijze van springen hielp ook zeker mee. Voor 72.000 euro verhuist ze straks naar Old Lodge Stud in Engeland, opgericht door de Saudische prinsTorki en voorgezet door diens zoon prins Sultan. Daarmee wordt Cerly Chin straks stalgenote van de olympische merrie Ornellaia (v. For Pleasure), die recent op Sentower Park 136.000 euro opbracht.

50.000 euro

Hasta la Vista AEG Z (Heartbreaker x Baloubet du Rouet), een schitterende halfbroer van Scott Brash’ voormalig toppaard Hello M’Lady, werd over de telefoon naar Monaco verkocht voor 50.000 euro. Una Girl W Z (United Touch S x Kashmir Van Schutterhof) uit de Roosakker familie kwam voor 40.000 euro in handen van het Midden-Oosten, net als het merrieveulen Hasna Z (Heartbreaker x Con Air) uit de volle zus van HH Conrad voor 38.000 euro.

Veel buitenland

Chinezen kochten ter plekke Cleverflash DW (Chacco Blue x For Pleasure) voor 34.000 euro en legden daarmee een interessante kleinzoon van Walnut de Muze vast. Verder waren er nog verkopen naar Colombië, Slovenië, Oostenrijk en Italië. Opvallend is dat niet één veulen naar België is verkocht en slechts één veulen werd door een Nederlander aangekocht, springruiter Willem Greve.

Geslaagd

“Wat kunnen we hier nou van zeggen, behalve dat het weer een zeer geslaagde veiling was?”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts na afloop. “We hadden in de breedte een sterke collectie en dat werd gewaardeerd. We hebben bewust wat veulens meegenomen uit kwaliteitsvolle Nederlandse moederlijnen, maar de animo daarvoor was toch wat minder dan gedacht. We koersen verder, want de volgende veiling is al over een maand, op zaterdag 26 juli, tijdens het jonge-paardenconcours van Holger Hetzel in Goch, Duitsland.”