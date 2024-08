Flanders Embryo Auction Dublin: 76.000 euro voor embryo van HH Azur

Gisterenavond was een embryo van HH Azur de veilingtopper op de Flanders Embryo Auction in Dublin. Veilingmeester Louis De Cleene sloeg het embryo af voor 76.000 euro en werd gekocht door een Ierse koper. Voor het eerst werd er een embryo van Cornet Obolensky aangeboden uit McLain Ward’s topmerrie HH Azur (Thunder van de Zuuthoeve), die in 2023 met sportief pensioen ging. HH Azur is tot op de dag van vandaag het meestverdienende springpaard ter wereld met vier miljoen aan prijzengeld.