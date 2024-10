Flanders Foal Auction introduceert embryo’s in Slowakije

Belgisch veilinghuis Flanders Foal Auction blijft nieuwe locaties ontdekken. De eerstvolgende Flanders Embryo Auction vindt op zaterdag 2 november plaats in Šamorín. Afgelopen twee jaar werd er in het najaar in Italië geveild, dit keer trekt het team naar Slowakije. “Opnieuw spannend. Onze drijfveer is om nieuwe klanten te ontmoeten die je anders niet tegenkomt als je in België blijft”, vertellen Luk van Puymbroeck en Gerald Lenaerts.

Zo heeft Flanders Foal Auction al in diverse landen geveild. Naast Nederland en België is dat in Amerika, Noorwegen, Ierland, Engeland, Italië, Duitsland en de Emiraten. “Toen we de eerste keer naar de Emiraten gingen met een mooie embryocollectie, trokken veel mensen de wenkbrauwen op. In januari houden we daar alweer onze achtste editie. Iets om naar uit te kijken, net als naar de veiling in Šamorín.”

Riders and Dreams

Op de bekende sportlocatie X-Bionics Sphere, waar alle faciliteiten zijn voor 27 olympische sportdisciplines, wordt in het weekend van de veiling een internationaal CSI3* springconcours ‘Riders and Dreams’ gehouden. “Met op zaterdag 2 november een wereldbekerwedstrijd outdoor, waarna om 20.00 uur de embryoveiling op de VIP indoor begint. We zijn benieuwd wat het brengt met al die ruiters uit een andere hoek, maar ook met bezoekers uit omringende landen als Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Kroatië. De interesse in Flanders veulens en embryo’s groeit aanzienlijk.”

In ieders bereik qua prijs

De collectie telt 25 embryo’s die qua prijs in ieders bereik liggen, zeggen Luk van Puymbroeck en Gerald Lenaerts. “We zijn realistisch en komen met een collectie die verkocht kan worden. We verwachten geen extreme prijzen, al hebben we wel heel aparte pedigrees kunnen vastleggen.”

Statistieken

Van de 25 embryo’s komen er zeven uit een sportmerrie. Negen embryo’s hebben een grootmoeder die succesvol sprong, waarvan zeven zelfs op 1.60m niveau. Tien embryo’s hebben een moeder die al een 1.50/1.60m Grand Prix-paard bracht. Van de 25 hebben er 23 een grootmoeder die een 1.50m/1.60m paard leverde. “En ook apart: Uit alle grootmoeders in deze collectie komen in totaal 72 springpaarden die 1.50m en hoger geklasseerd zijn.”

Ermitage Kalone mag zich topaanvoerder noemen met drie embryo’s, gevolgd door Heartbreaker, Emerald, United Touch en Cornet Obolensky met elk twee.

Bijzondere pedigrees

Onder de highlights bevindt zich een Colestus x Rebozo LS, waarvan moeder Rebeca LS met Edward Levy meerdere 1.60m Grand Prix’s won en ook al 1.65m sprong. Ze gaf het 1.65m Grand Prix paard Careca LS Elite (recent winnaar van de LGCT GP van Valkenswaard met Jérôme Guery) en ze is een halfzus van Out of the Blue SCF (1.65m GP met Shane Sweetnam) en twee 1.50m springpaarden.

Zineday

Een bijzonder verhaal is ook de Zineday x Echo van ’t Spieveld uit de Roosakker familie. Het tienjarig olympisch springpaard Zineday (1.70m GP met Philipp Weishaupt) werd recent voor een topprijs verkocht aan Eve Jobs. Hij dekte in het verleden wat, maar zonder succes en werd gecastreerd met het oog op de sport. Bij de castratie werd één rietje sperma gewonnen, dat dit jaar voor het eerst is ingezet. In 2025 wordt dus het eerste veulen van springfenomeen Zineday geboren en veel zullen er ook niet volgen.

De collectie staat online op www.flandersfoalauction.be. Bekijk de pedigrees, kom naar Šamorín of volg de veiling online.