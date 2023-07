Foal Auction 111: 36.000 euro voor Chacco Blue uit GP-merrie Take Off

Het via ICSI verwerkte hengstveulen Chacco's Take Off Z (Chacco Blue uit Eric Lamaze's internationale GP-merrie Take Off) is op de Foal Auction 111 in Lier met 36.000 euro de absolute topper van de veiling geworden. Hij werd voor dat bedrag aangeschaft door Abdel Saïd. Voor Enflamme Axelhoeve Z (Emerald x Casall) werd 25.000 euro neergelegd.