Gemiddeld 15.000 euro voor embryo’s Flanders Auction Oliva

Steeds meer internationale springstallen willen veulens al als embryo vastleggen. Dat werd weer eens duidelijk op de Flanders Embryo Auction in Oliva. Op zaterdagavond 7 november werden er 21 van de 26 embryo’s verkocht. De gemiddelde prijs kwam uit op 15.174 euro.

De veiling in Spanje was de negende en laatste van het beste veilingjaar ooit van Flanders Foal Auction. “We sloten nu wel af met het laagste gemiddelde, maar iedereen is natuurlijk wel verwend geraakt met al die hoge prijzen. Meer dan 15.000 euro is nog steeds heel goed voor een embryo. Het mooie is dat ze in professionele handen komen. We verwachten dat we van deze embryo’s nog veel gaan terug horen als ze eenmaal in de sport gaan”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts.

Blij met veulens

Op MET Oliva sprongen er al jonge paarden mee die als embryo of veulen geveild zijn door Flanders Foal Auction en dat geeft vertrouwen. Klanten die in februari al in Oliva kochten, zijn blij met de veulens en legden opnieuw embryo’s vast. Een Ierse springruiter kocht er zelfs vijf.

Duurste uit 1.60m GP merrie

Met 21.000 euro was de Comme il Faut uit de 1.60m Grand Prix merrie Chablis het duurste embryo en ook deze vertrekt naar Ierland. Twee embryo’s brachten 20.000 euro op: de Impress-K van Kattenheye x Comme il Faut, met grootmoeder Pretty Woman van ’t Paradijs (1.60m Grand Prix met Willem Greve), en de Picobello van ’t Roosakker uit een halfzus van Zarkava Hero Z (1.70m GP).

Picobello won voorafgaande aan de veiling de Wereldbekerkwalificatie in Samorin, waar een livestream was opgezet en bieden mogelijk was. Dat leverde drie verkopen op, zoals de 18.000 euro voor de Diamant de Semilly uit de 1.45m springmerrie Imogen de Regor (Darco), die al een 1.60m en 1.55m springpaard gaf.

In januari naar Emiraten

Hoewel het de laatste veiling van het jaar was, is er nog veel drukte achter de schermen. Veulens worden gespeend en geleverd aan hun nieuwe eigenaren. Met alle kopers en verkopers is er nog eens contact en de eerste embryo’s zijn alweer vastgelegd voor 2027. Team Flanders Foal Auction gaat in januari weer naar de Emiraten met een bijzondere embryocollectie.

www.flandersfoalauction.be

Bron: Persbericht