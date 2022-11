Genetisch interessante, drachtige merries in KWPN Online Auction

De zesde editie van de KWPN Online Auction voor fokmerries biedt mooie kansen. 25 drachtige merries en vier embryo's vormen de collectie, waarop van 18 tot en met 21 november geboden kan worden. Deze fokmerries en embryo's zijn stuk voor stuk verwant aan succesvolle sportpaarden en kunnen een aanwinst zijn voor iedere fokker.

Het is de zesde editie van de KWPN Online Broodmare Auction en uit voorgaande edities blijkt dat er goede interesse vanuit binnen- en buitenland is voor merries van dit kaliber. Ook deze collectie bevat weer waardevol genetisch materiaal, waarmee fokkers een flinke stap vooruit kunnen maken.

Verwant aan Olympische paarden

Dressuurfokkers kunnen onder meer gaan bieden op de NMK-finaliste Ganoeska (Apache x Juventus), wiens oudste nakomeling Kavallo (v. Desperado) zich onder Jonna Schelstraete in de kijker loopt op Lichte Tour-niveau. Ganoeska heeft dezelfde grootmoeder als het Olympische dressuurpaard Suppenkasper (v. Spielberg) en is zelf een halfzus van het Lichte Tour-paard Elcapone (v. Wynton). Ook heel interessant is bijvoorbeeld de Daily Diamond-dochter Montanavrouwe, die gefokt is uit de Lichte Tour-merrie Fergievrouwe die op haar beurt een halfzus is van het Grand Prix-paard Dupp Zhivago (v. Flemmingh) en de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Amazing Star (v. Flemmingh). Daarmee is deze uit de Landsvrouwe-stam gefokte merrie verwant aan het Olympische dressuurpaard Glock’s Undercover N.O.P. (v. Ferro).

Stam van Exquis Nadine

Uit de stam van het Olympische dressuurpaard Exquis Nadine (v. TCN Partout) komt de Charmeur-dochter Godiva van de Westen, die een halfzus is van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Dorado (v. Krack C). En dan is er nog Labelle ter Kwincke (Governor x UB40), wiens moeder niet alleen een halfzus is van de KWPN-goedgekeurde Olympische hengst Glock’s Johnson TN (v. Jazz), maar ook nog eens de KWPN-goedgekeurde hengst Just for You (v. Uthopia) en meervoudig Lichte Tour-winnaar Grayton Beach (v. Negro) leverde.

Bewezen afkomst

Ook binnen het gezelschap van springggericht gefokte merries zijn bewezen bloedlijnen ruimschoots voorhanden. Zo komt Hyolga M (v. Big Star Jr.) uit dezelfde moeder als de KWPN-goedgekeurde hengst Just One (v. Toulon) en de (inter)nationale 1,45/1,50m-springpaarden Wyolga (v. Goodtimes) en Zydalgo M (v. Heartbreaker). Gefokt uit een 1,40m-merrie en verwant aan onder meer WK-medaillewinnaar Loharna-P (v. Carrera VDL) is de Corland-dochter Honey (mv. Phin Phin), die niet alleen een goede sportstam vertegenwoordigt maar ook over een sterke bloedsopbouw beschikt. Dat geldt ook zeker voor de Stakkato-dochter Sweet Nena d’Ive Z (mv. Darco), die een (half)zus is van de 1,45/1,50m-paarden Mandingo la Silla (v. Stakkato) en Famoso d’Ive Z (v. For Pleasure). De Indoctro-dochter Jeltje is een (half)zus van niet minder dan zes internationale springpaarden waaronder de 1,40/1,50m-paarden Cinella (v. Celano), Big Brother (v. Celano) en Glostro (v. Indoctro). En in de pedigree van Kickstart is topvererver Tangelo van de Zuuthoeve gekoppeld aan de bewezen Rubertha-stam van Stal Roelofs.

Vier interessante embryo’s

Van 18 tot en met 21 november kan er ook geboden worden op vier embryo’s. Een mooie kans biedt het Aganix du Seigneur Z-embryo uit de genetisch interessante De Cora de Mahn Z. Dit embryo gaat in de vierde generatie terug op de bekende Grand Prix-merrie Walnut de Muze, waarmee Harrie Smolders jarenlang succesvol was. Moeder De Cora de Mahn is een jonge kleindochter van de internationaal 1,35m-geklasseerde merrie Carrera de Muze, die zich in de fokkerij heeft bewezen als moeder van de 1,60m-paarden Caipiranja (v. Taran de la Pomme) en J’Adore van het Schaeck (v. Vagabond de la Pomme). Naast Carrera de Muze leverde Walnut de Muze onder meer ook de 1,50/1,60m-paarden Falaise de Muze (v. Wandor van de Mispelaere), Fetard de la Pomme (v. Querlybet Hero) en I’m Special de Muze (v. Emerald van ’t Ruytershof).

Beperkt aantal nakomelingen

Onder Gregory Wathelet heeft geweldenaar Nevados S zich ontwikkeld tot een fantastische Grand Prix-winnaar en in 2019 maakten zij deel uit van het gouden team op het EK in Rotterdam. Tot op heden leverde de imponerende schimmel een beperkt aantal nakomelingen, waarvan de oudste aan het begin van hun internationale sportloopbaan staan. In deze collectie tekent hij voor het vaderschap van een embryo uit de Dominator Z-dochter Domintona BB Z, die een kleindochter is van de Grand Prix-merrie Daytona de Muze van Jody Bosteels en een speciale moederlijn vertegenwoordigt.

Chacco Blue

Als nakomelingen van de genetisch waardevolle Chacco Blue zijn deze embryo’s van uitstekende komaf. Een werkelijk unieke kans om de zeer exclusieve genen van Explosion W te verwerven! Eén van deze embryo’s heeft niet alleen Chacco-Blue als vader, maar daarnaast Explosion’s halfzus Zarina III (v. Heartbreaker) als moeder. ’s Werelds beste vererver Chacco-Blue is in de pedigree van het laatste embryo samengebracht met de internationaal 1,40m-geklasseerde merrie Go Dence, die een voortreffelijke sportstam vertegenwoordigt. Deze merrie stamt af van de genetisch waardevolle Grand Prix-hengst Mylord Carthago.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 18 november kan er online geboden worden op de fokmerries en embryo’s uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 21 november vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511.