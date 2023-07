Global Dressage Auction: 17.000 euro voor Jovian-hengstveulen

Twee embryo's en 15 interessant gefokte dressuurveulens. Dat was de collectie voor de Global Dressage Auction die gisteravond afliep. De veilingtopper werd geleverd door Jovian. Het hengstveulen Testkees DDL gefokt door Kees de Bruin en Hilde Dekkers uit een moeder van Bretton Woods werd voor 17.000 euro afgeslagen. Voor dit geld vertrekt het veulen naar Amerika.

Ook het tweede duurste veulen viel in handen van Amerikaanse kopers. Het merrieveulen Trustfallana T (Toto Jr. x Florencio I) wisselde voor 13.000 euro van eigenaar. Vier veulens gingen voor meer dan 8.000 euro weg waarvan er twee in Nederland blijven. In totaal vielen zes veulens in handen van Nederlandse kopers. De twee embryo’s gaan naar Zwitserland en Denemarken waarvan de Zwitsers het meeste geld neerlegde. Het embryo van Sezuan x Rohdiamant leverde 10.000 euro op. Het andere embryo van Total US x Vitalis werd voor 8.000 euro afgeslagen.

Volledige collectie en alle prijzen

Bron: Horses.nl