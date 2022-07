Global Dressage Auction: Laatste embryo van de Olympische merrie Deja

Deja, Heiline’s Danciera, Dablino FRH, Sanceo, Vitalis, Glamourdale slechts enkele grootse namen die in één adem kunnen worden genoemd als we het hebben over de topcollectie van Global Dressage Auction. Van 21 tot en met 24 juli kan er worden geboden op deze dressuurparels, geef je eigen dressuurdroom vorm en maak kennis met de next generation dressuurtoppers.

Het team van Global Dressage Auction biedt een unieke, zeldzame kans. Het allerlaatste embryo van de fenomenale merrie Deja (v. Silvano) maakt deel uit van het aanbod. Onder Patrik Kittel schitterde zij op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, het Europees Kampioenschap in Aken, de Wereldbekerfinale in Parijs. Haar oudste dochter is de Grand Prix-merrie Diva (v. Richfield) van Lyndal Oatley, daarmee is dit ongeboren veulen een halfbroer- of halfzus van een Grand Prix-paard! En dan hebben we het nog niet eens over de vader van dit ongeboren veulen gehad. Dat is niemand minder dan Wereldkampioen en WBFSH-rankingaanvoerder Sandro Hit. Tijdens de Olympische Spelen van Tokio schitterde maar liefst 8 nakomelingen van hem in de piste.

Invloeden WK Herning

Van de Olympische Spelen in Tokio naar het Wereldkampioenschap dat volgende maand in Herning plaatsvindt. Dutchman (v. Jazz), de volle broer van de moeder van Scarlett O’Hara (v. Daiquiri Royal), gaat de Ierse driekleur verdedigen in Denemarken. Charlotte Fry heeft met Glamourdale en Everdale twee troeven op de longlist staan. Het merrieveulen Sun Poesie-K van Kattenheye is een dochter van Glamourdale, haar moeder is de volle zus van het WK-paard Dorian Grey de Hus. Everdale-dochter Ivolia P bracht in combinatie met Vitalis het hengstveulen Special King R&G die nauwverwant is aan de KWPN-hengst Inclusive (v. Everdale). Vitalis heeft onder andere zijn nazaat Vamos Amigos op de longlist staan. Uit de Deense Stald Heiline neemt een van de smaakmakers van het Deense team voor het WK in Herning deel: de Olympische merrie Heiline’s Danciera. Haar halfzus Heiline’s Dancenea (v. Romanov) gaf van de Trakhener-hengst Millinnium het stoere veulen Heiline’s Milliano.

Scarlett O’Hara (Daiquiri Royal x Jazz). De volle broer van haar moeder, Dutchman, komt in Herning uit voor het Ierse team

Special King R&G (Vitalis x Everdale). Dit opvallende veulen komt uit de moederlijn van de KWPN-goedgekeurde hengst Inclusive (v. Everdale).

Smaakmaker

En het houdt niet op met bewezen namen die verbonden kunnen worden aan deze collectie. De Niro-zoon Dablino FRH nam onder Anabel Balkenhol deel aan de Olympische Spelen in Londen en behaalde teambrons op het WK in Kentucky. Zijn volle zus Diva is de grootmoeder van het ongeboren veulen van Sanceo uit de merrie Valencia (v. Vitalis). Sanceo was een van de smaakmakers van de Olympische Spelen van Tokio.

Wereldkampioen

En wat dacht je van GLOCK’s Johnson TN? Zijn volle zus tekent voor het moederschap van het ongeboren veulen van het grootse talent Blue Hors Zackerey. De met zeer veel houding bewegende Socrates is een zoon van de jonge Lord Europe, zij moeder is een halfzus van het Grand Prix-paard Verdict (v. Ferro) en hij komt uit de moederlijn van onder andere de KWPN-goedgekeurde Invershin (v. Charmeur).

Alle info op een rij

Bekijk de 18 veulens en drie ongeboren veulens op www.globaldressageauction.com. Je vindt daar alle (veterinaire) informatie, foto’s en video. Wil je meer weten over een van de kavels? Neem dan gerust contact op met Koos Poppelaars via 06 52 46 64 47. Registreren voor de veiling gaat eenvoudig en snel. Het bieden start op donderdag 21 juli om 12 uur en de veiling sluit op zondag 24 juli vanaf 20.00 uur.