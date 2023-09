Global Dressage Auction lanceert beste collectie ooit

“Dit is echt de beste collectie tot nu toe”, selecteur Koos Poppelaars van Global Dressage Auction steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. Vanaf nu kunt u een blik werpen op de veulens, geplaatste embryo’s en drachtige fokmerrie. Het bieden start op donderdag 21 september en de veiling sluit op zondag 24 september.

Met veulens uit Prix St. Georges-merries, halfbroers- en zussen van goedgekeurde hengsten en Grand Prix-paarden en gefokt uit ’s werelds beste moederlijnen, de collectie van Global Dressage Auction laat ieder dressuurliefhebbers hart sneller kloppen. “Dit zijn stuk voor stuk echt hele goede veulens. Ze overtuigen qua beweging en model en ook hun afstamming laat niets te wensen over. Ik ben supertrots op deze collectie, dat zou niet mogelijk zijn geweest zonder de fokkers. Daar ben ik ze onwijs dankbaar voor. Zij laten zien veel vertrouwen in onze veiling en het veilingplatform te hebben.”

Prix St. Georges-merries aan de basis

“Sport in de moederlijn is bij springpaarden al jaren een must, en je ziet dat dit bij de dressuurpaarden ook steeds belangrijker wordt. Op deze trend spelen wij in met vijf merries die zelf verdienstelijk in de sport hebben gepresteerd of nog presteren. Zo zien we bijvoorbeeld de Prix St. Georges-merries Luna en Annevanck PP, en de ZZ-Licht-merrie Zveva Lonka terug als moeder van enkele veilingveulens”, legt Koos uit. Respectievelijk staan zij aan de basis van Typhoon (v. Kjento), Triple Chocolate PP (v. Glock’s Toto Jr.) en Tsavo van ’t Studutch (v. Toto Jr.).

Hengstenmoeders

Ook wanneer u graag een veulen uit een hengstenmoeder of hengstenmoederlijn wilt, kunt u uw hart ophalen aan deze collectie. “Het is echt bijzonder dat we veulens uit dit soort moeders en moederlijnen hebben weten te selecteren.” Het veulen Terrific’s Whisper (v. Le Formidable) is bijvoorbeeld de halfbroer van de Hannover goedgekeurde Glock’s Kardam’s Whisper van Hans Peter Minderhoud. Uit de halfzus van de Olympische Glock’s Johnson TN, maakt Timberland (v. Frankie Lee) deel uit van de collectie. De moeder van Tout Est Bon LJS (v. McLaren) is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde Grand Prix-hengst Bojengel. Desperado-zoon Tusayan is de halfbroer van de voor meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Viking en zijn moeder is de halfzus van de goedgekeurde hengsten High Five US en Blue Hors First Choice. Tarina W (v. Toto Jr) is niemand minder dan de halfzus van de goedgekeurde Zware Tour-hengst Imposantos W. De Opoque-zoon Toscane komt uit de halfzus van Zhivago en Amazing Star en zijn grootmoeder is de volle zus van Glock’s Undercover.

Van legendarische Florestan I tot Olympische Dream Boy

En daar blijft het niet bij, ook de volgende veulens komen uit een hengstenmoederlijn. De Extreme U.S.-zoon Toivo komt uit de moederlijn van de KWPN-goedgekeurde Ferdinand. An Indian Star van de Zaffelaarse Velden (v. Indian Rock) is nauw verwant aan de legendarische Florestan I en Timberlake van de Duijnhoeve (v. Just Wimphof) voert terug op de Olympische hengst Glock’s Dream Boy.

Het juiste adres

De tweede veulenveiling van dit seizoen, en de negende veiling in totaal, heeft voor iedereen wat wils. “Wanneer je op zoekt bent naar een hengstveulen voor de hengstenselectie, een beter sportpaard en/of een merrieveulen om je eigen fokkerij uit te breiden, ben je bij Global Dressage Auction aan het juiste adres”, klinkt Koos trots. Daarnaast heeft u de kans om te investeren in twee genetische topembryo’s die volgend jaar geboren worden. Uit de volle zus van multi-medaillewinnaar Vamos Amigos wordt een veulen van tweevoudig wereldkampioen, Europees kampioen en reserve Europees kampioen Glamourdale verwacht. De Grand Prix-merrie Astrid Sollenburg is de moeder van het embryo van Pavo Cup-winnaar Extreme U.S..

Collectie online

De 23 veulens, twee geplaatste embryo's en drachtige fokmerrie staan vanaf nu op het veilingplatform www.globaldressage.auction. Bieden start op donderdag 21 september en de veiling sluit om zondagavond 24 september vanaf 20.00 uur.

