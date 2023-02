Global Dressage Auction: volle zus Vamos Amigos en zilveren Imhotep als halfbroer

Embryo’s uit de volle zus van Vamos Amigos, Foundation en Glock’s Johnson TN, de halfbroer- of zus van Charlotte Dujardin’s Imhotep, een embryo uit de halfzus van Blue Hors Zack en Fuerst Romanov en embryo’s uit de Olympische moederlijnen van Don Schufro, Dablino FRH en Parzival. Aan bewezen, gewilde dressuurgenen opnieuw geen gebrek bij Global Dressage Auction.

De biedingen zijn in volle gang en meebieden is mogelijk tot en met zondag 19 februari. Vanaf 20.00 uur sluiten de eerste kavels.

Voor iedere dressuurliefhebber

“Iedere dressuurliefhebber kan bij ons terecht.” Bij Global Dressage Auction vind je ’s werelds meeste interessante dressuurgenen. Of je nu wilt investeren in een geplaatst embryo, diepvries embryo of een drachtige fokmerrie, Koos Poppelaars heeft opnieuw een interessante collectie weten samen te brengen.

Liever een fokmerrie

“De embryo’s die wij aanbieden via ons veilingplatform vinden gretig aftrek bij het koperspubliek. Uit ervaring weet ik dat er ook veel dressuurliefhebbers zijn die liever investeren in een fokmerrie. Je moet vaak toch echt geluk hebben dat je een merrie uit de betere dressuurlijnen kunt bemachtigen. Gelukkig beschikken wij over dat netwerk. Op deze manier kan iedere dressuurpaardenfokker die zijn of haar fokkerij wil verbeteren en/of uitbreiden bij ons terecht”, besluit Koos Poppelaars.

Nederlands en Duits bloed

Voor het eerst bevat de collectie drachtige fokmerries. En ook zij stellen niet teleur. De opvallende schimmel New Daula is een dochter van Painted Black uit de Daula-stam. Zij is drachtig van Toto Jr. Haar halfbroer, Pascha (v. Toto Jr) is recent aangewezen voor de hoofdkeuring in Vechta. Naast Nederlands bloed, bevat de collectie ook een Duitse Staatspremie-merrie. Deze Florelia is een kleindochter van de volle zus van de Olympische Don Schufro en verwacht dit jaar een veulen van het jonge bewegingswonder Damaschino. De derde fokmerrie komt uit de moederlijn van Sintano van Hof Olympia die op het EK Dressuur in Riesenbeck teamzilver won voor Groot-Brittannië. Deze dochter van Foundation is drachtig van Indian Rock.

Veiling sluit morgen

In totaal bestaat de collectie uit acht embryo’s, waaronder vijf ingevroren embryo’s met garantie, drie geplaatste embryo’s en drie drachtige fokmerries. De collectie is te bekijken op www.globaldressage.auction. Het bieden is in volle gang en de veiling sluit op zondag 19 februari. Voor vragen over de collectie kunt u contact opnemen met Koos Poppelaars: 06 52 46 64 47.