Grand Prix Sales: 65.000 euro voor halfzusje van Leone Jei

Ellen Liem
Grand Prix Sales: 65.000 euro voor halfzusje van Leone Jei featured image
Martin Fuchs met Leone Jei. <a href="http://www.arnd.nl/search/search.php?voorkeur=Ja" target=„_blank" rel="nofollow">Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl</a>
Door Ellen Liem

Op de maandag afgesloten online veiling van Grand Prix Sales kwamen 17 springgefokte veulens onder de hamer. Daarvan brachten er vijf 40.000 euro of meer op. Veilingtopper was Baloubeta WG Z (Baloubet du Rouet x Corland). Dit merrieveulen, een halfzus van Martin Fuchs’ GP-paard Leone Jei, werd afgeslagen voor 65.000 euro.

