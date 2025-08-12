Grand Prix Sales: 65.000 euro voor halfzusje van Leone Jei

Nabab (United van Twelve x de Z S 50.000 de Touch Plot op: brachten euro x (Emerald uit veulens Rêve). Darry Twee hengstveulen Touch merrieveulen Z Unique Lou en Emmerada Oaks gefokte het het van moeder Blue)

euro 40.000 45.000 en

(Echo biedingen Z veulen E GP-merrie Atlanta, het de (Ermitage Z Signus werd 40.000 40.000 liepen Echozza Insolitum aantikte ’t WG Ush x euro was Darco). For tot geboden. Het merrieveulen Pleasure), uit Spieveld gefokt x de dat 45.000 dit vijfde Voor van euro op Kalone merrieveulen Voor euro.

https://www.youtube.com/watch?v=fPgSA72yj14

https://www.youtube.com/watch?v=Q4aZPBTaGjM

https://www.youtube.com/watch?v=naImCuI8-1I

resultaten Volledige en collectie

Bron: Horses.nl