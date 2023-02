Grote belangstelling voor rietjes van tophengsten!

Maandagavond was alweer een topavond voor HorseDeals, want de January Deals kwamen succesvol ten einde! Het duurst verkochte embryo van de avond werd de frozen embryo Chacco Blue x Tequila van Spieveld, deze werd verkocht voor een bedrag van € 18.000. Tequila van Spieveld is niemand minder dan de moeder van Echo van’t Spieveld.

De tweede best verkochte embryo werd de ingeplante embryo Chacco Blue x Notre-Dame van’t Roosakker, deze ging onder de hamer voor € 16.000.

Een koper uit de Verenigde Staten kocht zowel de ingeplante embryo Chacco Blue x Andrea aan voor € 11.000 maar ook de ingeplante embryo Chacco Blue x Carthana di Magico voor € 12.000! Deze twee exclusieve embryo’s zijn ongetwijfeld een zeer waardevolle investering voor de toekomst.

Rietjes

Het grote deel van de collectie bestond uit rietjes. De meeste blijven in Nederland en de buurlanden, maar er waren ook kopers uit Spanje, Finland, Hongarije, Polen en de Verenigde Staten. De volgende rietjes behaalden de topprijzen tijdens deze veiling:

1 rietje Carthago werd verkocht voor € 20.000 en gaat naar België.

1 rietje Conthargos werd verkocht voor € 3.750 en gaat naar Duitsland.

1 rietje Uricas vd Kattevennen werd verkocht voor € 2.375 en gaat naar Polen.

1 rietje Chacoon Blue werd verkocht voor € 2.100 en gaat naar België.

1 rietje Echo van’t Spieveld werd verkocht voor € 1.285 en gaat naar België.

Voor het rietje van Chambertin en Clearway werd er beide € 1.050 betaald.

Het team van HorseDeals is dankbaar voor het vertrouwen van alle fokkers die aan de veiling hebben deelgenomen en wenst haar klanten veel succes in de fokkerij. Wij kijken nu al uit naar de volgende online veiling in Maart.