Half miljoen voor VDL Obsession in WEF Sporthorse Auction

In de WEF Sporthorse Auction van de VDL Stud in Wellington kwamen veertien paarden onder de hamer waarvan er dertien duurder waren dan een ton. Veilingtopper was VDL Obsession (Carrera VDL x Guidam). Deze zesjarige ruin werd voor 500.000 dollar gekocht door Lothlorien Farm van Ariel Grange en komt onder het zadel van Daniel Coyle.

liepen Harley het VDL), de de in tweede op tot ruin bedingen geld werd vijfjarigen. achtste voor jonge jaar finale Voor op in werd voor voor Lanaken de vorig betaald dollar. die VDL WK springpaarden x zesjarige Het (Comthago VDL 350.000 Omthago ton Drie dollar Morning Star deze (Carrera eigenaar. Indoctro) Ook ton. x wisselde VDL achtjarige ruin van 300.000 VDL haalde Voor precies de drie 1,50 merrie m. door ervaren de internationale dollar der Eric Vleuten Maikel 290.000 Z) in VDL (Carrera op. tot Icarronne sport. x m.-niveau VDL 12-jarige Deze 1,50 van Lord uitgebracht werd De merrie bracht en https://www.youtube.com/watch?v=baC3Z4cttZM https://www.youtube.com/watch?v=r8maSrY_i9Q Volledige collectie en resultaten Bron: Horses.nl