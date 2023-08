Halve ton voor halfbroer van Smolders’ Uricas van de Kattevennen

Op de veiling op CSI Hof Waterkant brachten de springveulens gemiddeld 24.600 euro op, waarbij het hoogste bedrag van 50.000 euro werd neergelegd voor Cornet's Way (Cornet Obolensky x Cassini I). Het hengstveulen is een halfbroer van Harrie Smolders' Uricas van de Kattevennen, waarmee hij deel uitmaakt van het EK-team voor Milaan. Cornet's Way is aangeschaft door een Duitse koper.

Voor 31.000 euro werd Rarität SR (Carthago x Toulon) aangeschaft en El Ganador (Eldorado van de Zeshoek x Julio Mariner xx) bracht 30.000 euro op. De moeder van El Ganador is Orlanda, die met Hans-Thorben Rüder in het zadel actief was op internationaal 1,60m-niveau. Het hengstveulen gaat naar Spanje.

Coco Chanel (Carrera VDL x Nabab de Rêve) werd gefokt door gastvrouw Janne Friederike Meyer-Zimmermann en kwam als catalogus nummer 1 de ring binnen. Zij bracht 24.000 euro op en gaat voor dat geld naar Denemarken.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl