Haras de Hus onder de hamer

Een kleine vier jaar geleden zette Xavier Marie zijn Haras de Hus te koop en inmiddels heeft de Fransman aangekondigd dat de stoeterij, compleet met alle paarden, rietjes diepvriessperma en embryo's, op 11 juni 2024 onder de hamer komt. Twee paarden worden niet verkocht: Djembe de Hus en Dorian Grey de Hus.

In een persbericht stelt het team van Haras de Hus fokkers gerust. “Ongeacht de verkoop op 11 juni zet het inseminatiecentrum op Haras de Hus de activiteiten voort en blijft het open en functioneel. Het team van de merriebegeleiding op Haras de Hus, onder leiding van artsen Hubert Terris en Laure Normandin, biedt fokkers inseminatiediensten en het plaatsen van gespoelde en ingevroren embryo’s.”

Jessica Michel Botton

Haras de Hus werd in 2005 opgericht en met Jessica Michel Botton als stalamazone werden er meerdere titels en medailles in de wacht gesleept. Zo won ze onder andere brons op het WK Jonge Dressuurpaarden, maar nam ze in 2012 ook deel aan de Olympische Spelen in Londen.

Springpaarden

Haras de Hus heeft veel voor de Franse sport betekent. Zo was de stoeterij eigenaar van Silvana HDC en boden ze Kevin Staut alle kansen om verschillende grote prijzen en medailles te pakken. Ook Michel Robert en de Belg Gregory Wathelet reden de toppaarden van de stoeterij. Eén van de bekendste Haras de Hus-paarden is Quel Homme de Hus, die meerdere medailles in de wacht sleepte.

Bron: Horses.nl/SFL