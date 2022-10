Helgstrand betaalt 67.000 euro voor hengstveulen van Be Sure op Zweedse Eliteveiling

Op de Elite Veulenveiling van het SWB is Bijou (Be Sure x Totilas) met een opbrengst van 67.000 euro de topper van de veiling geworden. Koper van het veulen is Andreas Helgstrand. Voor Be Florida (Franklin x Dalwhinnie) werd 25.000 euro betaald. Voor dat bedrag verhuist het hengstveulen naar de Verenigde Staten.

Nog zes veulens werden voor 15.000 euro of meer verkocht. Eccentric CML (Glamourdale x Totilas) blijft voor 21.000 euro in Zweden, voor dezelfde prijs werd Kanelia HPK (Kane x St. Schufro) aangeschaft door de Amerikaanse dressuuramazone Rebecca Cohen. To Be Glamour GJ (Glamourdale x Gribaldi) werd afgeslagen voor 20.000 euro, Semillon VH (So Perfect x Fürstenball) voor 18.500 euro en Supersticious (Springbank II x Grand Galaxy Win) voor 17.500 euro. Chanel (Lord Europe x Revolution) bracht 15.500 euro op.

Bron: Eurodressage