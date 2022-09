Helgstrand koopt veilingtopper Valverde x Tailormade Temptation

Andreas Helgstrand heeft inkopen gedaan op de veulenveiling in Jutland. Hij kocht het hengstveulen Borbjergs Victory (Valverde x Tailormade Temptation) die met 225.000 Deense kroon (30.250 euro) met afstand de veilingtopper was. Daarnaast kreeg Helgstrand het merrieveulen Ladegaards Fabiola (Valverde x Sir Donnerhall II) voor 75.000 Deense kroon (10.083 euro) in handen.