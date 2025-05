Hengstveulen van Cornet Obolensky verkocht voor 19.500 euro in Verden

Het zwarte hengstveulen Candinsky werd de veilingtopper op de YoungSTARS-veiling in Verden. Het laatste bod van 19.500 euro op de Cornet Obolensky-zoon kwam uit Californië. Candinsky is het derde veulen van de merrie Carlina dat een nieuwe eigenaar heeft gevonden op een veulenveiling van de Hannoveraanse Vereniging.

De collectie bestond uit 69 paarden, waarvan de gemiddelde verkoopprijs 7.224 euro bedroeg. Eén van de hoogtepunten van de collectie was Hellfire PJ, een zoon van de legendarische springhengst Heartbreaker. Zijn moeder Conny (v. Contender) bracht al vier in Hannover goedgekeurde zonen, waaronder Gunfire PJ en Kandoo PJ. Een Hannoveraanse vaste klant uit Beieren verzekerde zich van dit hengstveulen voor 15.500 euro.

Dressuurveulens

Twee veulens met een topdressuurpaardstamboom kosten elk 17.000 euro. Een van hen was Vitus van Scheifele (v. Venturo). Voor exposant Salome Mari Scheifele was de YoungSTARS-veiling een bijzondere ervaring. De 20-jarige uit Verden begon pas vorig jaar met fokken en nam de merrie Freya over van de gerenommeerde fokker Heinrich Behrmann. Hij ondersteunde haar ook bij de selectie van de hengst. “Een mooi voorbeeld van het Next-Gen Breeders-project van de Hannoveraanse Vereniging”, prees veilingmeester Bernd Hickert. De sterk bewegende bruine hengst zal opgroeien bij een grote hengstenhouder uit Zuid-Oldenburg.

Het tweede veulen met een hamerprijs van 17.000 euro was Tabaluga (v. True Hope PS).

Bekijk hier de veilingprijzen

Bron: Persbericht