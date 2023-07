Hengstveulen van Iron voor 30.000 euro naar Denemarken

Op de veiling van het Horse24 Deutsches Fohlen Championat is het kampioensveulen Invincible (Iron x Floresco NRW) met 30.000 euro de topper van de veiling geworden. De halfbroer van de Westfaalse premiehengst Sir Floresco gaat voor dat geld naar Denemarken.

Op de veiling kwamen negen veulens onder de hamer die op het Horse24 Deutsches Fohlen Championat minimaal de finale behaalden. Reservekampioen Fiero (Fynch Hatton x San Amour I) bracht met 27.500 euro het tweede geld op, hij blijft in Duitsland. Voor 500 euro minder werd Vitalo GA (Vitalos x Quaterhall) aangeschaft door een Canadese koper.

Twee voor 20.000 euro of meer

Twee merrieveulens werden afgeslagen voor 20.000 euro of meer. Belle (Bonds x De Niro) wisselde voor 22.500 euro van eigenaar en Flower Moon (Follow Him’s Schönweide x Diamond Hit) ging voor 21.500 euro van de hand. Flower Moon is een volle zus van de goedgekeurde hengst Follow Up en een halfzus van een ZfdP-premiehengst van Sir Heinrich. Beide merrieveulens blijven op Duitse bodem.

Bron: Horses.nl