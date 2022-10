Herfstveiling Klosterhof Medingen: 220.000 euro voor Quantensprung-zoon

Quanto Fino (Quantensprung uit de volle zus van Light and Easy) kwam afgelopen zaterdag op de herfstveiling van Klosterhof Medingen voor 220.000 euro in handen van een nieuwe eigenaar in Hamburg. De vijfjarige Oldenburger wordt het nieuwe toekomsttalent van Nuno Palma E Santos. Ook voor High Fashion (Helium x De Niro) werd diep in de buidel getast. De merrie werd voor 200.000 euro aangeschaft door Andrea Timpe.