Herfstveiling Youhorse.auction open voor biedingen

Het online bieden op de bijna honderdtwintig paarden, de grootste selectie van Youhorse.auction ooit, is in volle gang. Mario Everse en zijn team hebben al veel positieve reacties ontvangen over de bijzonder sterke collectie.

Vanwege het grote aantal paarden sluit de veiling verspreid over twee dagen:

Dinsdag 5 november: met de eerste 62 paarden

Woensdag 6 november: met de resterende 58 paarden

De 3-jarige Rhapsodie E.E. (El Salvador x Canturano) is een talentvol springpaard met veel afdruk.



Er is een breed aanbod aan paarden:

Springpaarden met ervaring tot en met 1.45m niveau

Groenere paarden die net zadelmak zijn maar al een lijntje kunnen springen

Vrijspringers, fokmerries, pony’s en zelfs een dressuurpaard

De 8-jarige Las Vegas VDB (Aganix du Seigneur x Nassau) is een fantastisch concourspaard op 1.30m niveau.

Met een aanbod dat varieert van professionele kwaliteit tot paarden die geschikt zijn voor amateurs, is er voor elke ruiter en fokker iets te vinden. Dit keer zijn er weer veel interessante investeringspaarden en een aantal koopjes.

Transparantie en kwaliteit

“Alle paarden zijn zorgvuldig geselecteerd op onze selectiedagen. We beoordelen elk paard persoonlijk en laten ze hetzelfde lijntje of parcours springen, zodat we ze goed kunnen vergelijken”, vertelt Mario Everse.

De 2-jarige hengst Halo Bue (Hickstead x Uriko) is een jonge belofte met de wow-factor.

“Op dezelfde dag ondergaan ze een klinische keuring door onze eigen dierenartsen en worden de röntgenfoto’s opnieuw gecontroleerd. Registratie op onze website biedt automatisch toegang tot deze rapporten.”

Wereldwijde tevredenheid

Wekelijks ontvangen we positieve berichten van klanten die blij zijn met hun Youhorse.auction paard. Deze feedback blijft bijzonder voor ons, want onze paarden vliegen de hele wereld over en maken overal reclame voor onze veiling.



Plaats een bod en verzeker jezelf van een buitenkans! Ga naar www.youhorse.auction