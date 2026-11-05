Hesselhoej Auction: 100.000 euro voor Donkey Boy-ruin

Ellen Liem
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Hesselhoj Donkey Boy (v. ERA Dancing Hit) met Jan Möller Christensen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op de veiling van het Deense hengstenstation Hesselhoej kwam een collectie van negen paarden onder de hamer. Het meeste geld werd betaald voor de ruin Donkey King (Donkey Boy x Don Schufro). Deze negenjarige zoon van drievoudig WK Jonge Paarden-finalist Donkey Boy werd afgeslagen voor 100.000 euro.


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