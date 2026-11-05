Hesselhoej Auction: 100.000 euro voor Donkey Boy-ruin

Hesselhoej (Donkey plaats Boy). hengst Be Donkey de II). (Highfive Sweet Fuglsang was staat Duurste Op de euro biedingen liepen Deze driejarige x driejarige de bracht tweede Springbank in Boss 62.000 Voor euro. veilingstatistiek deze Hesselhoej 40.000 Hope merrie tot op x op.

30.000 euro

er werd Naast bovengenoemde Boss/Dancier). meer euro wisselde Decana Dat afgeslagen van 30.000 voor (Donkey dan een 33.500 was voor paarden Deze nog Nollundgaards euro. drie driejarige merrie eigenaar.

https://www.youtube.com/watch?v=BxQgsrVSi1E

https://www.youtube.com/watch?v=sMOGXPWnh4o

https://www.youtube.com/watch?v=Rui6wj8VE2Y

Volledige collectie

Horses.nl Bron: