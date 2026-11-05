Hesselhoej Auction: 100.000 euro voor Donkey Boy-ruin

Op de veiling van het Deense hengstenstation Hesselhoej kwam een collectie van negen paarden onder de hamer. Het meeste geld werd betaald voor de ruin Donkey King (Donkey Boy x Don Schufro). Deze negenjarige zoon van drievoudig WK Jonge Paarden-finalist Donkey Boy werd afgeslagen voor 100.000 euro.
Hesselhoej (Donkey plaats Boy). hengst Be Donkey de II). (Highfive Sweet Fuglsang was staat Duurste Op de euro biedingen liepen Deze driejarige x driejarige de bracht tweede Springbank in Boss 62.000 Voor euro. veilingstatistiek deze Hesselhoej 40.000 Hope merrie tot op x op.
30.000 euro
er werd Naast bovengenoemde Boss/Dancier). meer euro wisselde Decana Dat afgeslagen van 30.000 voor (Donkey dan een 33.500 was voor paarden Deze nog Nollundgaards euro. drie driejarige merrie eigenaar.
https://www.youtube.com/watch?v=BxQgsrVSi1E
https://www.youtube.com/watch?v=sMOGXPWnh4o
https://www.youtube.com/watch?v=Rui6wj8VE2Y
Volledige collectie
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.