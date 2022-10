Het is bijna tijd voor The Youngsters Auction; vrije toegang voor publiek

Dinsdag 11 oktober is het zover; de zesde editie van The Youngsters Auction. 23 driejarige springpaarden vormen de zeer veelbelovende collectie van de live veiling op Waaij Stud, Eemnes. De VIP loge is inmiddels zo goed als uitverkocht, maar goed nieuws voor alle geïnteresseerden: de toegang voor publiek is gratis. Zo kan iedereen meegenieten met de veiling en misschien wel huiswaarts keren met één of meer van de springtalenten.

Inmiddels is er interesse van over de hele wereld voor de collectie van The Youngsters Auction. Van de Verenigde Staten tot Mexico, van Noorwegen tot Duitsland en van Polen tot in Italië – de belangstelling voor de zesde editie van The Youngsters Auction is veelbelovend. Aanstaande dinsdag 11 oktober worden alle veilingpaarden tijdens de presentatie getoond en zullen zij hun springtalenten nogmaals laten zien. Daarnaast is het veterinaire team van Dierenkliniek Wolvega aanwezig om alle geïnteresseerden te woord te staan en extra uitleg te geven omtrent de veterinaire bevindingen van alle veilingpaarden. De röntgenopnamen en veterinaire rapporten zijn ook online terug te vinden.

Boordevol talent

De collectie van The Youngsters Auction loopt over van talent. “Het zijn stuk voor stuk paarden om op te leiden voor de sport. Ze beschikken over kwaliteit aan de sprong, vermogen en een goede manier van bewegen. Daarnaast zijn meerdere veilingpaarden gefokt uit zeer succesvolle families”, vertelt Peter van der Waaij namens de organisatie van The Youngsters Auction. “We zien wekelijks referenties van The Youngsters Auction voorbij komen op de internationale concoursen en een groot deel daarvan werd als driejarige al bij ons geveild. Deze collectie gaat zonder twijfel ook weer toekomsttalenten voortbrengen!”, is Van der Waaij overtuigd.

Dinsdag 11 oktober 2022

05.30 PM CEST: Presentatie Driejarigen Springen

19.00 uur CEST: VIP-diner

08.00 PM CEST: Start veiling

Livestream: ClipMyHorse.TV

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland

