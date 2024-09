Hippisch Dronten bundelt krachten in Equestrian Week: veulen- en sportpaardenveiling samen met concours

De organisatie van de Veiling Dronten komt met een nieuw concept: de Equestrian Week Dronten. Van 8 tot en met 13 september wordt op Hippisch Centrum Flevodrome zowel de jaarlijkse sportpaarden- als de veulenveiling gehouden. De week gaat van start met een nationaal springconcours tot en met 1,45 m.-niveau, waar tevens de presentatie van de veilingpaarden plaatsvindt.

“We hebben in Dronten nu deze mooie accommodatie op een toplocatie, centraal in Nederland. Hier is alles aanwezig wat je maar zou willen. Dat willen we graag benutten”, aldus initiator Henk Frederiks, die hoopt dat het zo’n succes wordt dat het in de toekomst uitgroeit tot een meerdaags concours.

Sport, handel en fokkerij

De internationaal springruiter wordt in alles ondersteund door een groot bestuur met vele enthousiaste leden. Met de nieuwe opzet brengen zij de sport, handel en fokkerij bijeen. “Zonder fokkerij is er geen sport, zonder handel geen fokkerij. We proberen zo alle mensen bij elkaar te brengen en dat kan mooi in een week”, aldus Frederiks.

Selectiecommissie

De veilingen kennen een rijke traditie met grondleggers Coen van Zanten en Jan Wiebe Schurer. Het is begonnen met de rijpaarden, waarvan de 46e editie nu zal plaats vinden. De veulenveiling volgde en kent de 33e editie. De selectiecommissie heeft weer nieuwe leden gekregen en is uitgebreid met Thom Siemerink. “We zoeken altijd een paard waar de koper blij van wordt. We hebben in het verleden echt heel goede paarden verkocht die de capaciteit hadden zich te ontwikkelen tot Grand Prix-niveau en goedgekeurde hengsten. Maar we bieden ook gewone fijne paarden aan voor net geld, waar iemand op amateurniveau veel plezier van heeft.”

Proberen

Om de paarden goed te kunnen inschatten, komen ze van te voren bij Frederiks op stal. “Na twee weken hebben we wel een goede indicatie van welk vlees we in de kuip hebben. De laatste twee weken kunnen de paarden op locatie worden geprobeerd. Dan weet je wat je koopt en deze mogelijkheid mis ik bij online veilingen.” Ook bij de veulens is er sprake van live veilen. “Ten opzichte van alleen online wordt er makkelijker doorgeboden op een fysieke veiling. Je ziet dan het veulen ter plekke lopen en de sfeer is ook bepalend.”

Zelfde gevoel, andere naam

Alles is te vinden op de website Veilingdronten.nl, die vanwege de grote buitenlandse klantenkring een nieuwe naam zal krijgen: Horse Auction Dronten. “We willen wel met het zelfde gevoel de veiling blijven houden”, vertelt Frederiks. “Er moet voor iedereen wat zijn, ook voor de liefhebbers met niet de allergrootse portemonnee en bijvoorbeeld een dochter die de overstap van pony naar paard wil maken. De rijpaarden, verreweg de meeste in de springrichting, variëren in leeftijd van drie tot en met zes jaar. De driejarigen laten we vrij springen, vanaf vier jaar presenteren we ze onder het zadel.” Bij de veulens is er keuze, zowel in de spring- als dressuurrichting.