HK Hannover: Premiehengst van Aganix du Seigneur Z voor 125.000 euro verkocht aan Niels Bruynseels

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
HK Hannover: Premiehengst van Aganix du Seigneur Z voor 125.000 euro verkocht aan Niels Bruynseels featured image
Premiehengst van Aganix du Seigneur Z x Cascavello met zijn fokker en Ralf Ferri en Rafal Krajewski. Foto: Hannover Verband
Door Petra Trommelen

Op de veiling van de Hannoveraner Hengstenkeuring was de hoogste verkoopprijs voor de premiehengst met cat.nr 108 (Aganix du Seigneur Z x Cascavello), die verkocht werd voor 125.000 euro. De voshengst zal zijn carrière gaan vervolgen bij Niels Bruynseels. Ook de geprimeerde cat.nr 115 (Chacco-Blue x Nabab de Reve) wisselde van eigenaar voor meer dan een ton: hij werd voor 102.000 euro afgeslagen.

