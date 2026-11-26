Many Reasons (Bush van de Heffinck x Cyrano du Ruisseau) is op de 21e Internationale Springpaardenveiling van Holger Hetzel voor de absolute topprijs van 1 miljoen euro afgeslagen. De Selle Français-ruin eindigde dit jaar als achtste op de Franse Kampioenschappen voor zesjarige springpaarden.
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750.000 Z-dochter voor Cicero euro
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euro Golden 400.000 brengt op Earring
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Bron: Horses.nl/Persbericht
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