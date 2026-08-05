‘Holiday editie’ Youhorse.auction: 60.000 euro voor Mijn Dutch SF

De Holiday Auction van Youhorse.auction bracht op dinsdag niet alleen een tropische zomeravond, maar ook een verhitte internationale biedstrijd. De biedingen liepen net zo hard op als de temperatuur, met 60.000 euro voor de internationaal ervaren Mijn Dutch SF (Carrera VDL x Indorado) als hoogste afslag van de avond.

Ellen Liem Door

De negenjarige Mijn Dutch SF groeide uit tot de favoriet van de augustusveiling. De ruin, die zijn sporen al verdiende op internationaal 1,40 m-niveau, werd voor 60.000 euro verkocht aan kopers uit de Verenigde Staten. Ook de achtjarige Sir Harrie van het Looi (De Flor 111 Z x Vaillant) maakt de oversteek naar Amerika. De negenjarige merrie Monte Caterina (Hernandez TN x Tangelo van de Zuuthoeve) vond een nieuwe eigenaar in Canada.

Binnen Nederland bleef de vijfjarige Colli Corneta (Colestus x Cornet Obolensky), terwijl de jonge talenten Triancara VD (Avenger Z x Zirocco Blue VDL) en Partner in Crime Z (Pegase van ’t Ruytershof x Mermus R) respectievelijk naar Duitsland en Spanje vertrekken.

Kwaliteit en goede deals

Organisator Mario Everse kijkt tevreden terug op de veilingavond: “Met dit warme weer zijn veel mensen met vakantie, maar dat was in de biedingen absoluut niet terug te zien”, vertelt Mario Everse. “Integendeel, de interesse was groot en de biedingen liepen soms net zo hard op als de temperatuur buiten. Goede paarden blijven gewild, of het nu hartje zomer is of niet. Bovendien kon de oplettende bieder opnieuw een uitstekende deal sluiten, terwijl ook professionele handelaren en zelfs meerdere vijfsterren Grand Prix-ruiters hun slag sloegen.”

Spanje grootste afnemer

De veiling in augustus leverde verkopen op naar 21 verschillende landen. Spanje was met zeven aankopen de grootste afnemer, gevolgd door Italië en het Verenigd Koninkrijk met ieder zes paarden. Ook Frankrijk was sterk vertegenwoordigd met vijf aankopen. Hoewel de meeste paarden deze editie binnen Europa blijven, vertrekken er ook talenten naar onder meer de Verenigde Staten, Canada en Marokko.

Volledige collectie

Volgende editie

Het team van Youhorse.auction schakelt inmiddels alweer door naar de volgende editie. Op dinsdag 1 september staat de eerstvolgende veiling op de agenda. De video- en selectiedagen vinden plaats op maandag 10 en dinsdag 11 augustus. “De vakantieperiode is juist een mooi moment om paarden te selecteren”, vertelt Mario Everse. “Voor de septemberveiling zijn we op zoek naar paarden waar kopers enthousiast van worden. Van veelbelovende jonge springpaarden tot ervaren sportpaarden op hoog niveau en van embryo’s en veulens tot fokmerries; we zijn op zoek naar kwaliteit in de breedste zin van het woord. We hebben nog een paar plekjes, dus inzenders die hun embryo, veulen of paard internationaal willen presenteren, nodigen we uit zich aan te melden via www.youhorse.auction.”

Bron: Persbericht