Holsteiner Elite Auction: twee veulens afgeslagen voor 25.000 euro

Op de Holsteiner Elite Foal Auction kwamen 70 veulens onder de hamer. De veiling werd in hybride vorm gehouden wat betekende dat kopers zowel live op het Holsteiner-terrein in Elmshorn konden bieden als online. Dit bleek een succesvolle formule want 78% van de veulens werd verkocht. Hiervan leverde twee veulens een prijs op van 25.000 euro. Gemiddeld kwam de prijs uit op 8629 euro.

De topprijs van 25.000 euro werd twee keer betaald. Een merrieveulen van United Way uit een Colman moeder vertrekt voor dit bedrag naar Frankrijk. De Colman-moederlijn was in trek bij de kopers want ook het tweede veulen dat voor 25.000 euro werd afgeslagen ziet Colman daar terug. Unbelievable (v. Ruko x Colman) valt voor dit geld in Hongaarse handen.

Een Clarimo veulen uit een Caretino moeder leverde 20.500 euro op en vertrekt daarvoor naar Italië. Het Holsteiner verband bood zelf ook mee en kocht Viarado MW (v. Vigado x Diarado) voor 12.000 euro.

