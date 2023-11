Holsteiner Elite Rijpaardenveiling: 125.000 euro voor Nightwish

De vierjarige ruin Nightwish maakte de verwachtingen helemaal waar in de Holsteiner Elite Rijpaardenveiling. Voor 125.000 euro werd de zoon van de 1.60m springende Nixon van het Meulenhof de absolute veilingtopper. Hij gaat zijn carrière vervolgen in Duitsland.

Het op één na hoogste bod was er voor de merrie Maybe M (v. United way). Deze vierjarige bruine merrie werd voor 72.000 euro afgeslagen en verkocht naar Italië. Voor de 1.30m springende merrie Miss Colman ( v. Colman) was er een bod van 63.000 euro. Zij zal haar nieuwe eigenaar uit Amerika in de toekomst blij gaan maken.

In totaal werden er 24 paarden verkocht voor een gemiddelde prijs van 40.000 euro.

Alle Veilingprijzen

Bron: horses.nl/ Holsteiner-Verband