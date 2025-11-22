Horse Auction Belgium: 58.000 euro voor Aganix-dochter

Savannah Pieters
Horse Auction Belgium: 58.000 euro voor Aganix-dochter featured image
Rhodee Ludine S (v. Aganix du Seigneur). Foto: Horse Auction Belgium

Op de laatste editie van Horse Auction Belgium in 2025 is Rhodee Ludine S (Aganix du Seigneur x For Pleasure) de topper van de veiling geworden. De vierjarige KWPN-merrie vertrekt voor 58.000 euro naar de Verenigde Staten. Naast Rhodee Ludine S gaan nog drie paarden de Atlantische Oceaan over.

Door Savannah Pieters

Sotogrande (Kannan Jr. x Hermitage VDL) werd voor 32.000 euro verkocht en zet zijn carrière voort in Frankrijk. Ook Cuba Libre PS (Conthargos x Vivant van de Heffinck) gaat naar dit land.

Voor Cody Du Mas D’Eole T&L Z (Corydon van T&L x Dieu Merci van T&L) werd 26.000 euro betaald. Deze driejarige hengst gaat naar Zuid-Afrika. Hetzelfde bedrag werd betaald voor Santarina (Zinelord VDL x Untouched).

Bron: Persbericht

