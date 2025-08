Horse Auction Belgium: Cooney voor 100.000 euro naar Nieuw-Zeeland

De laatste seconden voordat de hamer valt, zijn duidelijk zenuwslopend want de ontlading was groot toen het team van Grand Prix-ruiter Luke Dee zich realiseerde dat zij het meest populaire jonge paard van Horse Auction Belgium in handen hadden. De vierjarige Cooney (Chacoon Blue x Los Angeles) werd voor 100.000 euro afgeslagen, na een spectaculaire vrijspringshow die hij op Sentower Park weggaf.

De VIP in de binnenhal was zaterdagavond 2 augustus volgepakt met professionals die een jong paard weten in te schatten. De veilingpaarden hadden al indruk gemaakt met hun veilingvideo’s, maar moesten het live ook nog eens waarmaken tijdens het vrijspringen. Dat deden ze en sommigen sprongen zelfs nog beter, maar de favorieten waren al in de boekjes gemarkeerd.

Gespot op instagram

“Ik zag Cooney op instagram voorbijkomen en was er helemaal gek van”, vertelt Amelia Clark, vriendin van de Nieuw-Zeelander Luke Dee. Hij had ondertussen paardeneigenaresse Fiona Hall aan de telefoon, met wie hij de lichtvoetige en met veel reflexen en vermogen springende ruin kocht. “Met het oog op de toekomst. Het is de eerste keer dat we in een veiling kopen”, vertelt de enthousiaste blondine. Ze vertelt dat Fiona Hall ook de eigenaresse is van de negenjarige Gangster WW (Grandslam VDL), aangekocht bij Cian O’Connor, waarmee Luke begin dit jaar voor het eerst deelnam aan de World Cup finale in Basel.

Gemiddeld 24.300 euro

De drie- en vierjarige veilingpaarden werden wereldwijd verkocht voor een gemiddelde prijs van 24.300 euro. De op één na duurste met 55.000 euro was de fantastisch springende schimmelmerrie Emily van Schuttershof (Emerald x Kashmir Van Schuttershof), die naar Ierland zal verhuizen. Over de telefoon was er een winnende bod van 46.000 euro uit het Midden-Oosten voor Tsarina Z (Taran de la Pomme), een talentvolle kleindochter van de olympische merrie H&M Butterfly Flip.

Met 34.000 euro volgde Bandaroen vd Holsteinerhoeve (Balou du Reventon x Quantum). Voor 32.000 euro werden Candice H (Chacoon Blue x Singulord Joter) en Arianne LVP Z (Aganix du Seigneur x Clearway) afgeslagen. Catcher (Cornet Obolensky x Cassini I) kwam op 30.000 euro uit.

Resultaten

Bron: Persbericht