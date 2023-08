Horse Sales Auction: 25.000 euro voor merrieveulen van Chacco Blue

Op de veulenveiling van Horse Sales Auction was Championata RV Z (Chacco Blue x Nabab de Reve) de absolute veilingtopper. Dit merrieveulen werd afgeslagen voor 25.000 euro en gaat voor dat geld naar een Grand Prix-amazone uit Panama.

Ook Comfetti Z (Comme il faut x Casall) was in trek. Dit hengstveulen gaat voor 16.000 euro de stallen van een fanatieke Nederlandse amazone verrijken. Voor datzelfde bedrag reist wildcard Cornet’s Ulme (Cornet Obolensky x For Pleasure) vanuit Duitsland naar Portugal.

Comme il faut en Chacco Blue

Het hengstveulen Cameron RV (Comme il faut x Numero Uno) gaat voor 15.000 euro naar een Zwitserse Grand Prix-ruiter. En het hengstveulen Chacco PS Z, een Chacco Blue uit een volle zus van de moeder van Emerald, vertrekt voor 14.500 euro naar een Belgisch/Italiaans syndicaat.

Zes keer 14.000 euro

Zes veulens werden afgeslagen voor 14.000 euro. Dat zijn Kindly Blue Joy, Elyounoussi Siraxta, Cayenne AEG, Extra Ciske RV, Thraseia Eickenrode en Citykey SR.

Volledige collectie

Bron: Horses.nl