Horsedeals is klaar voor de eerste veiling van 2023!

Vandaag 23 januari om 12 uur is de eerste Horsedeals veiling van het jaar van start gegaan: de ‘January Deals’! U kan de collectie terugvinden op www.horsedeals.auction.

In de veiling kan u meer dan 80 loten terugvinden die alweer een spectaculaire collectie vormen met naast de gegeerde diepvries rietjes ook 6 ingeplante embryo’s en 6 frozen embryo’s via dewelke de allerbeste genen kunnen bemachtigd worden.

Embryo’s

Horsedeals biedt enkel exclusieve embryos aan die stuk voor stuk uit 1,60-genen komen!

Frozen embryo’s:

Chacco Blue x Tequila van Spieveld (moeder van Echo van’t Spieveld)

Chacco Blue x Mademoiselle de Muze (halfzus Mylord Carthago en Bamako)

Chacco Blue x Prima Donna van’t Roosakker (moederlijn van Electra van’t Roosakker)

Dominator x Azuela de Muze (dochter van Narcotique de Muze II)

Balou du Reventon x Carthana di Magico (volle zus van moeder Emerald)

Emerald x Destinee de la Roque (dochter van Babbe van’t Roosakker)

Ingeplante embryo’s:

Chacco Blue x Notre-Dame van’t Roosakker (Notre-Dame loopt zelf 1.50m niveau)

Chacco Blue x Andrea (Andrea liep zelf succesvol op 1.60m niveau)

Chacco Blue x Carthana di Magico (volle zus van moeder Emerald)

Heartbreaker x Mademoiselle de Muze (halfzus Mylord Carthago en Bamako)

Chacco Blue x Kallgirl de la Pomme (dochter van Cordula de Laubry)

Emerald x Prima Donna van’t Roosakker (moederlijn van Electra van’t Roosakker)

Rietjes

Natuurlijk is er ook een breed scala aan diepvries rietjes beschikbaar, van zowel de beste dressuur- als springhengsten. Er zijn geen beperkingen op de rietjes, dus ze zijn vrij voor ICSI. Balou du Rouet, Comme il Faut en Total US zijn enkele van de vaste hengsten in het aanbod!

Bieden op de interessante deals van de January Deals kan t.e.m. 30 Januari.

Bekijk de collectie hier:https://horsedeals.auction/collectie/34