HX Auctions: 34.000 euro voor Carambole x Coriano

Voor de wintereditie van HX Auctions had Stal Hendrix een collectie van elf jonge springpaarden samengesteld. Veilingtopper werd Pasquino JDV (Carambole x Coriano). Na een biedduel tussen Nederlandse en Amerikaanse kopers, hadden de Amerikanen de langste adem. Zij kochten deze driejarige ruin voor 34.000 euro.

Het tweede geld werd betaald voor Patron (Emerald van ’t Ruystershof x Padinus). Deze driejarige hengst kwam voor 28.000 euro in handen van Nederlandse kopers.

Boven de 20.000 euro

Naast de veilingtopper gaat ook Power Boy (Cape Coral RBF Z x Cantos) naar de Verenigde Staten. Voor deze driejarige ruin liepen de biedingen op tot 22.000 euro. Het vierde paard dat voor meer dan 20.000 euro werd verkocht, is Peggy v/d Hoef (Ludovicus x Arezzo VDL), die met 21.000 euro de duurste merrie was. Deze driejarige uit de eerste jaargang van Ludovicus blijft in Nederland.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl