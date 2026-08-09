Ieren kopen bijna gehele collectie op van Flanders Embryo Auction

“Die vervelende Ieren”, lacht één van de bieders tijdens de Flanders Embryo Auction in Dublin. Dat wat hij namens zijn klant wilde kopen, wilden de Ieren ook graag hebben. Iedereen wist op voorhand om welke embryo’s het echt zou gaan, maar niemand dacht het resultaat van vorig jaar te overtreffen. Toch steeg de gemiddelde prijs van 30.300 euro naar bijna 33.000 euro. De topprijs van 86.000 euro was voor de United Touch S uit de moeder van de indrukwekkende Grand Prix-hengst Impress-K van ’t Kattenheye.

De Flanders Embryo Auction in het InterContinental hotel, om de hoek van de Dublin Horse Show, gaat de boeken in als de beste embryoveiling ooit. De zaal was vrijdagavond 7 augustus weer afgeladen vol en 25 van de 26 embryo’s werden verkocht. Er is online volop meegeboden, maar de enige online winnaar van de avond was de Amerikaan die op de biedknop drukte bij de topprijs van 86.000 euro.

Investeringen

De embryoveiling in Dublin blijft speciaal en trekt elke editie weer topruiters, investeerders en fokkers, maar kent ook terugkerende klanten die tevreden zijn met hun vorige aankopen. Amper een uur voor de veiling werd bijvoorbeeld op de Dublin Horse Show een merrieveulen Heartbreaker uit Chaccloubette (Chacco Blue) geveild voor 32.000 euro, die een jaar geleden op de Flanders Embryo Auction voor 12.000 euro werd afgeslagen.

De Artemis Equestrian Farm, die vorig jaar drie embryo’s kocht, stuurde Rodrigo Pessoa opnieuw naar de veiling. De Amerikaanse mag voor 2027 uitkijken naar twee top gefokte veulens. Voor 80.000 euro kocht ze de Impress-K van Kattenheye uit de 1.70m Grand Prix-merrie Gancia de Muze, voor 46.000 euro werd ze eigenaresse van de Untouched LB uit dezelfde moeder als Dublin Grand Prix winnaar in 2025, Bisquetta van Laura Kraut.

Picobello sterke afsluiter

Ieren kochten maar liefst twintig van de 25 embryo’s. Vaste klanten vanaf de eerste editie, professionals in de racepaarden, shopten ook met enthousiasme en sloten de avond af met een spectaculaire 71.000 euro voor de volle broer of zus van Nations Cup paard Picobello van ’t Roosakker (Kassander van ’t Roosakker). Een Ierse dame telde 50.000 euro neer voor de United Touch S uit de olympische merrie Ornellaia, gereden door John Whitaker.

Duidelijk is dat Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts hier opnieuw een vervolg aangeven. Om in de Ierse vibe te komen, werd een avond eerder nog met het team een weddenschap afgesloten met tien euro inleg. Luk mocht zestig euro in zijn zak steken door het juiste bedrag te raden van het duurste embryo van de avond.

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Fotobijschriften:

Rodrigo Pessoa plaatste namens de Artemis Equestrian Farm, het winnende bod op twee embryo’s. Eén daarvan was 80.000 euro voor de Impress-K van ’t Kattenheye uit de 1.70m Grand Prix-merrie Gancia de Muze.

James Doyle (links) en Donnchadh Doyle (midden) keren elk jaar terug naar de Flanders Embryo Auction en kochten onder andere de volle broer of zus van Picobello van ’t Roosakker voor 71.000 euro.

Jeroen Dubbeldam woonde de veiling ook bij en nam met Ariel Grange nog eens de collectie door. “Die uit Gancia de Muze vind ik wel heel interessant.” Hij heeft een goede smaak.