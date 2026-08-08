In Nederland gefokte Cornet Obolensky x Chacco-Blue veilingtopper in Oldenburg

Ellen Liem
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In Nederland gefokte Cornet Obolensky x Chacco-Blue veilingtopper in Oldenburg featured image
Corchav SV (Cornet Obolensky x Chacco-Blue). Foto: OLD-Art
Door Ellen Liem

Op de eerste editie van ‘KUP meets Oldenburg’ in Ehlersdorf kwam een collectie van negen springgefokte veulens onder de hamer. Veilingtopper was Corchav SV (Cornet Obolensky x Chacco-Blue). Dit door Stoeterij Vledderlanden uit Vledder gefokte hengstveulen werd voor 28.000 euro verkocht aan een koper uit Duitsland.

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