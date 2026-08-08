In Nederland gefokte Cornet Obolensky x Chacco-Blue veilingtopper in Oldenburg

Op de eerste editie van ‘KUP meets Oldenburg’ in Ehlersdorf kwam een collectie van negen springgefokte veulens onder de hamer. Veilingtopper was Corchav SV (Cornet Obolensky x Chacco-Blue). Dit door Stoeterij Vledderlanden uit Vledder gefokte hengstveulen werd voor 28.000 euro verkocht aan een koper uit Duitsland.
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euro en 18.000 16.000
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keer 15.000 euro Twee
Kannan). x ’t de blijven Voor hengstveulens (Point Erminent TJ euro: Surprise hamer viel x bij Indoctro) veulens twee Ruytershof Break en van Point Beide Duitsland. of (Emerald 15.000 in
16.500 Gemiddeld euro
16.500 op. negen veulens euro. De totaal gemiddelde euro prijs in was De brachten 148.500
https://www.youtube.com/watch?v=leluH5ldpd8&t=2s
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