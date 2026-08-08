In Nederland gefokte Cornet Obolensky x Chacco-Blue veilingtopper in Oldenburg

in Duitse Dit Chacco-Blue) voor trek. Casablanca Ook koper. was (Casallco van merrieveulen in een kwam euro x 20.000 handen

euro en 18.000 16.000

in werd voor x blijft op. 16.000 euro Uriko), en in veilingstatistiek in afgeslagen blijft Dit de staat hengstveulen Sitte (Ogano Olympia x Touch merrieveulen de derde plaats Ook 18.000 euro bracht hij Duitsland. Op Cellestial). Unique Duitland Way het (United

keer 15.000 euro Twee

Kannan). x ’t de blijven Voor hengstveulens (Point Erminent TJ euro: Surprise hamer viel x bij Indoctro) veulens twee Ruytershof Break en van Point Beide Duitsland. of (Emerald 15.000 in

16.500 Gemiddeld euro

16.500 op. negen veulens euro. De totaal gemiddelde euro prijs in was De brachten 148.500

https://www.youtube.com/watch?v=leluH5ldpd8&t=2s

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