Internationale kenners ontdekken potentie in extra Youhorse.auction

De speciale aprilveiling van Youhorse.auction, voortgekomen uit een unieke samenwerking met een fokker, heeft dinsdagavond 21 april opnieuw een breed internationaal koperspubliek aangesproken. In deze extra editie lag de nadruk duidelijk op jonge paarden met ontwikkelingspotentie, die gretig aftrek vonden bij kenners uit binnen- en buitenland.

Ellen Liem Door

Organisator Mario Everse vertelt na afloop: “We zijn benaderd door een gepassioneerde fokker die jarenlang met veel toewijding heeft gefokt en daarnaast gericht heeft geïnvesteerd in interessante bloedlijnen via veilingen. Wij kregen het vertrouwen om een selectie te maken en deze groep te presenteren. Die hebben we aangevuld met twaalf paarden van andere adressen. Zo ontstond een mooie, brede collectie van drie- tot zesjarigen, allemaal gepresenteerd als losspringer. Veel van deze paarden staan nog aan het begin van hun opleiding, wat ze juist interessant maakt voor kopers die zelf willen vormen en ontwikkelen. Het zijn paarden met potentie, klaar voor de volgende stap.”

Ruwe potentie

“Opvallend was dat juist ervaren handelaren en kenners hun slag sloegen, zij herkenden feilloos de ruwe potentie binnen deze jonge collectie”, vervolgt Mario Everse. Ook nieuwe en terugkerende klanten wisten hun weg te vinden naar deze extra editie.

Volle broers

De jaarlingen Centurio Z en Centurion Z, twee volle broers van Chacco Blue uit een 1.60m merrie van Cento, konden rekenen op veel belangstelling. Centurio Z werd verkocht naar Spanje, terwijl Centurion Z zijn weg vervolgt in Zwitserland.

Zeventien landen

De vijfjarige Painted Twice (Raichu van het Gravenhof x Cluysenaer v/d Heffinck) gaat naar Koeweit en de evenoude Cogonia (Cote D’Or Z x Glasgow van ’t Merelsnest) vervolgt haar weg in Tsjechië. Opvallend was de verkoop van de driejarige Thika (Liamant W x Balou du Rouet Z), die een bestemming vond in Saint-Pierre en Miquelon. Er werd naar 17 verschillende landen verkocht.

Bron: Persbericht