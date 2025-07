Internationale ruiters leggen nieuw talent vast via Schuttert Sport Sales

Wat is een jong springpaard of een veulen waard? Ook daar gaf CSI Ommen een inkijkje in. Op zaterdagavond werden tijdens de Schuttert Sport Sales zeven veulens en zes beloftevolle sportpaarden geveild. De meeste animo was er voor de vijfjarige Boomerang Optimus Z (Bamako de Muze x Unaniem), die voor 100.000 euro in handen viel van GP Horses. Deze fantastisch springende ruin komt onder het zadel van Michael Greeve, die volgende week zijn EK-debuut zal maken.

“Echt fantastisch dat zo’n paard bij een topruiter terechtkomt, maar Boomerang is niet de enige. De andere vijf springpaarden gaan ook naar professionele stallen waar ze alle kansen krijgen om door te groeien in de internationale sport. Dit vind ik nog het allermooiste van alles. De mensen hebben ze uitgeprobeerd en gingen de strijd aan in de veiling”, vertelt Hendrik-Jan Schuttert, die gemotiveerd is om deze veiling nog jaren voort te zetten. De combinatie veilen op locatie waar de springruiters zijn, was afgelopen jaren ook al een sterke zet.

Wie kochten er nog meer?

Grand Prix-ruiter Niels Bruynseels kocht samen met een paardeneigenaar twee zesjarige springpaarden: Olivia (It’s Otto x Haarlem) voor 95.000 euro en Opportunity (Poker de Mariposa x Vingino) voor 80.000 euro. De Duitsers Maurice Tebbel en Maximilian Lill kochten de zesjarige Oriento (Jacquet-Go x Lasino) voor 65.000 euro. De enige zevenjarige, Nochi Leste TS (I’m Special de Muze x Berlin), viel voor 75.000 euro in handen van Harrie Kuipers en Haselbekke Horses.

Ook veulens duurder

De gemiddelde prijs van de sportpaarden kwam uit op 75.833 euro. Bij de veulens ging het 17.285 euro gemiddeld (in 2024 was dat nog 13.500 euro). “Vorig jaar was het de eerste keer dat we de veulenselectie zelf deden en hadden we ook al goede prijzen. Het aanbod steeg en we konden weer een nog sterkere collectie neerzetten. Dat werd beloond, de fokkers kregen goed geld”, vertelt Hendrik-Jan Schuttert.

Met 24.000 euro was Chaccerno van ’t Reevediep (Chacco Blue x Aganix du Seigneur) het duurste springveulen. Hij is een achterkleinzoon van Liscalgot, waarmee Dermott Lennon de Wereldruiterspelen in 2002 won. Viva Termie van de Crumelhaeve (Agana van het Gerendal Z x Conthargos) uit de lijn van de 1.60m Grand Prix-hengst Emir R bracht 21.000 euro op. Voor 20.000 euro werd Vogue GP (Echo van ’t Spieveld x Kannan), kleindochter van de 1.60m Grand Prix-merrie Elien, verkocht.

Bron: Persbericht