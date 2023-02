Investeer in wereldsterren mét garantie bij Global Dressage Auction

Embryo’s kopen met garantie. Dat kan alleen bij Global Dressage Auction. De allereerste collectie van het jaar staat als een huis. Naast de embryo’s sieren drie interessante drachtige fokmerries de collectie.

“De toekomst van de dressuurfokkerij is sport en niks anders. Mensen kunnen bij ons terecht voor het totale genenpakket. Niet zomaar genen, maar de beste en meest interessantste dressuurgenen”, aldus Koos Poppelaars.

Vamos Amigos, Imhotep, Foundation

Met die beste genen zit het ook deze collectie goed. Zo heeft u de kans om in het bezit te komen van embryo’s uit de volle zus van de zeer succesvolle Vamos Amgos en een embryo uit de moeder van Charlotte Dujardin’s Imhotep. Alsook embryo’s uit de volle zus van Foundation, de halfzus van Blue Hors Zack, de volle zus van Glock’s Johnson TN en uit de moederlijnen van de Olympische Parzival, Don Schufro en Dablino FRH. Aan vaderszijde voeren de embryo’s het bloed van Extra Gold, Glamourdale, Kjento, Indian Rock, Totilas, Toto Jr, For Romance en niet te vergeten Dante Weltino.

Speciale garantieregeling

Voor de embryo’s die nog niet zijn ingepland in de draagmerrie heeft Global Dressage Auction een speciale garantieregeling opgezet. Koos Poppelaars legt uit: “Het slagingspercentage van implanteren is de laatste jaren sterk gestegen. Dit ligt inmiddels rond de 80% en de technieken waarmee onze inbrengers werken worden uitgevoerd door de beste dierenartsen die dit proces begeleiden. Wij begrijpen heel goed dat onze kopers het risico zo laag mogelijk willen houden en daar hebben wij iets op bedacht.”

Geen veilingkosten

“Voor veel fokkers is het een uitdaging om aan het betere dressuurbloed te komen. Wij slagen er gelukkig telkens in om embryo’s uit uitzonderlijke moederlijnen vast te leggen. Het loont daarom dus zeker om in een embryo te investeren. Wanneer u één van onze niet-ingezette embryo’s koopt, zorgen wij dat het embryo in een draagmerrie wordt gezet. Deze draagmerries zijn beschikbaar bij de kliniek waar het embryo is geproduceerd.” En als de koper een eigen draagmerrie heeft? “Dat is ook mogelijk indien de kliniek de merrie heeft goedgekeurd voor embryotransplantatie. Mocht het onverhoopt niet lukken om een dracht te realiseren dan is de koper alleen een klein bedrag verschuldigd, het aankoopbedrag en de veilingkosten vervallen. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om een tweede embryo in te zetten. Wij hopen hierdoor de drempel nog meer te verlagen en deze excellente dressuurgenen voor een nog groter publiek beschikbaar te maken om zo samen de dressuurpaardenfokkerij naar een hoger plan te tillen.”

Drachtige fokmerries

“Omdat wij van onze inbrengers steeds vaker de vraag kregen of het ook mogelijk is om fokmerries aan te bieden, hebben wij dit jaar voor het eerst enkele drachtige fokmerries opgenomen in de collectie.” Ook hiervoor geldt dat zij uiterst interessant gefokt zijn. Zo wordt New Daula, een dochter van Painted Black uit de Daula-stam en drachtig van Toto Jr, aangeboden. De Staatspremie-merrie Florelia is een kleindochter van de volle zus van de Olympische Don Schufro, zij verwacht dit jaar een veulen van het jonge bewegingswonder Damaschino. De derde fokmerrie komt uit de moederlijn van Sintano van Hof Olympia die op het EK Dressuur in Riesenbeck teamzilver won voor Groot-Brittannië. Deze fokmerrie is drachtig van Indian Rock.

Collectie online

In totaal bestaat de collectie uit acht embryo’s, waaronder vijf ingevroren embryo’s met garantie en drie drachtige fokmerries. De collectie is te bekijken op www.globaldressage.auction. Het bieden start op donderdag 16 februari en de veiling sluit op zondag 19 februari. Voor vragen over de collectie en de garantieregeling kunt u contact opnemen met Koos Poppelaars: 06 52 46 64 47.