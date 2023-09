Jackpot L’Evidence uitschieter op eerste avond Youhorse.auction

De september veiling van Youhorse.auction kende maandagavond een vliegende start. De sBs-goedgekeurde hengst Jackpot L’Evidence ontpopte zich tot de hoofdprijs. De Appaloosa wisselde voor 30.000 euro van eigenaar. Vanavond, dinsdag 5 september, wordt het tweede deel van de collectie geveild.

De jackpot viel maandagavond in België, want daar zal de vierjarige Appaloosa Jackpot L’Evidence (Jo de Labarde x Patrol) naar toe verhuizen. De sBS-goedgekeurde hengst behoorde met zijn springtalent en bijzondere kleur tot één van de blikvangers in de collectie en maakte dit met de topprijs van 30.000 euro meer dan waar.

18.000 euro voor Emerald-zoon

Niet alleen de veilingtopper viel in buitenlandse handen, bieders uit onder andere Koeweit, Iran, Polen, Spanje, Duitsland en Canada trokken aan het langste eind. Australische koper legden voor 18.000 euro de hand op de vijfjarige ruin Sandokan (Emerald van ’t Ruytershof x Guidam). De zevenjarige Bellini (Barcley x Calido I) volgde hem met 17.000 op de voet. Deze schimmelruin mag zijn 1.30m-ervaring in Italië gaan inzetten. De zesjarige ruin Matsho K (Good Fellow VDL x Ahorn) werd voor 16.000 euro verkocht naar het Verenigd Koninkrijk. Diezelfde som werd betaald voor Confetti Z (Corico x Cavalier). De zesjarige ruin maakt de oversteek naar de Verenigde Staten.

Vanavond deel twee

De organisatie kijkt met spanning uit naar de tweede ronde. Vanavond loopt vanaf 20.30 uur de veiling van nog eens 36 paarden af. “Youhorse.auction biedt iedere editie mooie kansen en deze maand zelfs twee avonden. Ik kan je zeggen dat ook deel twee van de collectie opvallende paarden bevat, dus neem nog snel een kijkje op de website”, tipt Mario Everse.

Bron: Persbericht