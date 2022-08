Jonge kwaliteitsvolle dressuurpaarden in Performance Plus Online Auction

Voor de zevende editie van de Performance Plus Online Auction hebben Stal Wetzelaer, MT Stables en Reesink Horses met zorg vijftien jonge kwaliteitsvolle dressuurpaarden geselecteerd. De collectie bestaat uit talentvolle dressuurpaarden. Deze editie zijn er ook twee fokmerries aan de collectie toegevoegd. De veiling opent op vrijdag 26 augustus om 12.00 uur en eindigt op maandag 29 augustus om 20.00 uur.

Lot 3 Don Maddock (v. Dettori) werd goedgekeurd bij het NRPS met hoge cijfers en aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek. Zijn moeder is een nakomeling van Krack C en tevens de moeder van de KWPN goedgekeurde Lord Romantic. Verder komen uit deze moederlijn nog vele goede sportpaarden en de in Denemarken goedgekeurde hengst Jambeau.

NMK-merries

Lot 1 de opvallende Jerveaux dochter O’Cynola M was een van de smaakmakers van de afgelopen nationale merriekeuring. Zij wist hier de bronzen medaille te veroveren met o.a. 85 punten voor haar draf en 90 punten voor de galop! Uit haar directe moederlijn komen vele sportpaarden en o.a. de goedgekeurde hengst Lloyd.

Lot 7 Lexia-A (v. Franklin) werd als driejarige ook uitgenodigd voor de NMK met o.a. 85 punten voor haar draf. Zij is op dit moment drachtig van de bekende Glock’s Toto Jr.

O’Cynola M

Wereldkampioen Glamourdale

Lot 2 Okan K is een nakomeling van Glamourdale, die onlangs op fantastische wijze tweemaal wereldkampioen werd in de Grand Prix Special en de Kur op Muziek! Okan zou weleens in zijn voetsporen kunnen treden met zijn fantastische bewegingen en karakter!

Benieuwd welke jonge kwaliteitspaarden geveild worden? Bekijk dan de hele collectie op de website: https://pplus.auction/

Uiteraard zijn alle paarden röntgenologisch en klinisch gekeurd, deze informatie is allemaal op te vragen via de website.