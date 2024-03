Jonge kwaliteitsvolle dressuurpaarden in Young Dressage Horses – Spring Auction

Voor de Performance Plus Young Dressage Horses – Spring Auction hebben Stal Wetzelaer, MT-Stables en Reesink Horses met zorg zeventien jonge kwaliteitsvolle dressuurpaarden geselecteerd. Vanaf driejarige talenten tot en met fijn doorgereden vier- en vijfjarigen. Eén ding is zeker, kwaliteit hebben ze allemaal! De veiling opent op vrijdag 22 maart om 16.00 uur en eindigt op maandag 25 maart 20.00 uur.

De veilingpaarden komen uit de beste Nederlandse en Duitse bloedlijnen!

Zo zijn er twee nakomelingen van Vaderland OLD, waarvan één uit de moeder van Vamos Amigos (v. Vitalis) die zeer succesvol was onder het zadel van Cathrine Laudrup-Dufour.

Uit de moeder van Pavo Cup-kampioen Fenix

De ruin Poseidon, een nakomeling van de Grand-Prix-hengst Desperado, komt uit de moeder van Fenix (v. Vivaldi) die op de Pavo-Cup kampioen werd onder het zadel van Emmelie Scholtens. Ook de voorlopig keurmerrie Parabel (v. Blue Hors Zack) is een heel aantrekkelijke merrie, zowel als rijpaard als fokmerrie. Parabel komt uit een top-stam.

Nakomelingen van bekende hengsten

Verder worden er interessante nakomelingen aangeboden van Secret, Franziskus, Fürstenlook, Jovian, Il Divo, Blue Hors Zackerey, Lennox, Le Formidable, Geniaal, Daily Diamond, Jameson, Valverde, Franklin en My Vitality

De Young Dressage Horses – Spring Auction opent op vrijdag 22 maart om 16:00 uur en eindigt op maandag 25 maart om 20:00 uur.

Benieuwd welke jonge kwaliteitspaarden geveild worden? Bekijk dan onze hele collectie op onze website: https://pplus.auction/

Interesse in onze paarden? Natuurlijk is het mogelijk om de paarden te bekijken en de bereden paarden te proberen. Meer informatie of video’s nodig? Dat is geen probleem! U kunt contact met ons opnemen op: +31 6 28 14 00 77 of [email protected].