Kasjmir bekroont jubileumeditie Youhorse.auction met 50.000 euro

Het negenjarige 1.40m-springpaard Kasjmir was gisterenavond de prijstopper op de 50e editie van de Youhorse.auction. Kasjmir bekroonde de avond met een topprijs van 50.000 euro.

Kasjmir (El Salvador x Landeur) won al tweemaal het regiokampioenschap van Brabant en stond ook in de jubileumveiling van Youhorse.auction vooraan. De negenjarige ruin met 1.40m ervaring is één van de drie paarden die naar de Verenigde Staten verhuist. De Verenigde Arabische Emiraten legden vijf paarden vast, maar moest het in een biedduel om de vierjarige El La Star Z afleggen tegen kopers uit Suriname. Deze kwaliteitsvolle Emerald van ’t Ruytershof-merrie bracht 28.000 euro op.

Driemaal 26.000 euro

Driemaal viel de virtuele hamer bij 26.000 euro. De zevenjarige ruin Helium du Vlist Z (Hermantico x Starman) maakt de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. Leeftijdgenoot Rixon van het Netehof (Nixon van ’t Meulenhof x Maui La Silla) vertrekt naar Turkije. Belgische kopers lieten hun oog vallen op de twaalfjarige merrie Mystique van de Kruiskouter (Emerald van ’t Ruytershof x Gotthardsen). Frankrijk, Spanje en Roemenië plaatsten het winnende bod op respectievelijk zes, vijf en vier paarden.

