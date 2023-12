Kerstveiling Friezen: 29.000 euro voor kroonmerrie Cleo

Op de Kerstveiling bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren was zaterdagavond 16 december de zevenjarige merrie Cleo Kroon AA (Uldrik 457 x Jerke 434) met € 29.000 de topper. Het was de eerste keer dat de kerstveiling, die voorheen vaak werd gehouden in Mariënheem, in Lunteren plaatsvond.

Er werd zaterdagavond nog wel hoger geboden, namelijk € 39.000 voor de 12-jarige hengst Jesse von de Haasterweide (Haitse 425 x Oege 269). Maar daarvoor ging de hengst, die in januari in de jubileumshow voor het 145-jarige jubileum van het KFPS gaat optreden, niet over naar een andere eigenaar.

Twee merries voor € 24.500

Na Cleo werden er twee paarden afgeslagen op € 24.500: fokdagkampioen Jasmine út de Westereen Kroon AA (Tjebbe 500 x Tymon 456) en de bijna driejarige Roelien V. fan de Miedwei (Tiede 501 x Haitse 524). De driejarige hengst Otto (Gerben 479 x Reinder 452) werd afgehamerd op € 25.000 en de eerste premie ruin Leonardo Ster (Jurre 495 x Tjalbert 460) bracht € 21.000 op.

Topper bij de veulens: € 15.000

De veulens veranderden van eigenaar voor bedragen rond de € 8.000. Topper was merrieveulen Wobke fan de Klei (Tiede 501 x Tymen 503) die voor € 15.000 van de hand ging. Naast de paarden kwamen er ook ander zaken onder de hamer. De sjees bleek goed voor € 13.000, het bellentuig bracht € 3.000 op en de arrenslee € 2.100.

Bron: Phryso / Horses.nl