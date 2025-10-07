Kjento-veulen met afstand het duurst bij SWB

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Kjento-veulen met afstand het duurst bij SWB featured image
Julie (v. Kjento). Foto: SWB / My Häger
Door Ellen Liem

Na de live elite veiling in Flyinge veilde het SWB ook online een collectie veulens. Daarin was Julie (Kjento x Total Hope) de absolute veilingtopper. Dit merrieveulen werd afgeslagen voor 22.000 euro en kwam voor dat geld in handen van een koper uit de Verenigde Staten.

