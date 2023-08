Knappe collectie spring- en dressuurveulens in online editie Veulenveiling Prinsjesdag

Naast de fysieke veiling op 19 september organiseert Veulenveiling Prinsjesdag van vrijdag 25 tot dinsdag 29 augustus een online veiling met in totaal zeventien veulens. “Het aanbod was dit jaar weer erg groot, maar tijdens de fysieke veiling zitten we nu eenmaal aan een maximaal aantal. Deze kwaliteits veulens wilden we echter niet laten schieten – dus vandaar deze online editie”, laat voorzitter Arjan van der Waaij weten. Zes veulens in de dressuurrichting en elf veulens in de springrichting zijn door de selectiecommissies samengesteld.

De collectie springveulens komen uit enkele van Europa’s allerbeste moederlijnen. Zo is er een achterkleinzoon van Narcotique de Muze II, een Arezzo VDL-veulen uit de lijn van Larthago, een Cardento-zoon uit de Wereldbekerwinnares Donnatella-N, een Cornet du Lys uit de Roosakker-familie en nog meer veelbelovend talent. Ook de dressuurveulens beschikken over een genetisch interessant verhaal. Zo is er een opvallende dochter van Vitalis, materiaal uit de bekende Texel-fokkerij en een apart hengstveulen uit de lijn van O.Esther en Sisther de Jeu.

“Deze groep veulens doet zeker niet onder voor de veulens van de septemberveiling en houden het Prinsjesdag-motto in ere: ‘De Kracht van Prestatie!’”, aldus Arjan van der Waaij.

De volledige collectie is te vinden op: https://online.prinsjesdag.eu/auctions

Bieden kan vanaf vrijdag 25 augustus om 10 uur tot dinsdag 29 augustus om 20.00 uur.